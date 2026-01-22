Зубров посчитают в Беловежской пуще

«С 20 января по 9 февраля 2026 года научные сотрудники-териологи и егерская служба Национального парка “Беловежская пуща” проводят ежегодный мониторинг популяции европейского зубра», — говорится в сообщении.
В нацпарке отметили, что цель учета — определить точную численность, структуру стада, а также оценить общее состояние животных, включая тех, которые вышли за пределы пущи. При этом особое внимание будет уделяться выявлению ослабленных и старых особей.
По данным ученых, зубров будут считать традиционными методами — визуальным наблюдением у мест подкормки, по следам на снегу и с помощью фотоловушек.
В парке также сообщили, что в минувшем году в пуще было учтено 726 особей: взрослых самцов — 132, взрослых самок — 378, молодняка — 127, телят — 89.