Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области будут продавать бензин по паспорту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 января, ФедералПресс. Министерство экономики Ростовской области поддержало законопроект, который предусматривает продажу бензина по паспорту. Реализовывать будут тем, кто старше 18 лет.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Инициатива прокуратуры предполагает запрет на продажу топлива лицам младше 18 лет из-за роста ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов», — говорится в обосновании.

Говорится о том, количество таких аварий выросло в четыре раза за последние пять лет. По сути, законопроект будет работать как с никотинсодержащей продукцией или алкоголем.

В законопроекте пока отсутствует наказание для сотрудников АЗС, которые нарушат эту норму права. Предварительно, закон должен был начать работать с 1 марта 2026 года, точная дата пока не известна.