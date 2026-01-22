В Ростовской области будут продавать бензин по паспорту

«Инициатива прокуратуры предполагает запрет на продажу топлива лицам младше 18 лет из-за роста ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов», — говорится в обосновании.
Говорится о том, количество таких аварий выросло в четыре раза за последние пять лет. По сути, законопроект будет работать как с никотинсодержащей продукцией или алкоголем.
В законопроекте пока отсутствует наказание для сотрудников АЗС, которые нарушат эту норму права. Предварительно, закон должен был начать работать с 1 марта 2026 года, точная дата пока не известна.