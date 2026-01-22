В Самарской области решат проблему с пробками из большегрузов у Новосемейкино

Как писали сами жители ранее в соцсетях, в 2022 г. при строительстве склада обещали сделать отдельную дорогу от трассы М-5. Но дорогу не сделали, и фуры едут по дороге, которая ведет в поселок. В итоге один из местных жителей пришел на прием к Александру Фетисову.