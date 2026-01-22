Глава Кузбасса выступил в защиту врачей после ЧП в роддоме в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 22 янв — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в ходе прямой линии с жителями региона вступился за врачей роддома № 1 в Новокузнецке.
«Общество в первую очередь стало обвинять медиков, ну, а я бы защитил врачей… И по нашим данным, по нашим анализам, мы не склоняемся к тому, что в больнице была внутрибольничная инфекция», — сказал Середюк.
По его данным, с конца декабря и в течение новогодних праздников в Новокузнецком роддоме № 1 прошло более 140 родов, в основном дети имеют высокие баллы по шкале Апгар и выписаны.
«И мы обзвонили некоторых из них, и созвонились с учреждениями здравоохранения, с поликлиниками, которые ведут новорожденных малышей. Состояние у них удовлетворительное. Там не проявляются какие-то признаки заболеваний», — отметил губернатор.
Он пояснил, что не считает причиной сложившейся ситуации в роддоме ошибку врачей.
«Коснулись не всего роддома, а именно тех детей, кто находился в реанимации. Рожденные там находились в реанимации, рожденные и 2 декабря, и больше месяца находились на выхаживании. И ошибка врачей, если бы она была, здесь эта причина несостоятельна, потому что у каждого младенца… был свой лечащий врач. Невозможно, чтобы все лечащие врачи одновременно допустили одну ошибку», — подытожил глава региона.
Окончательные выводы по ситуации будут сделаны после завершения работы федеральных экспертов.
В январе в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. Главврач больницы отправлен под домашний арест, исполняющий обязанности завотделения запрещены определенные действия.