Глава Кузбасса выступил в защиту врачей после ЧП в роддоме в Новокузнецке

«Коснулись не всего роддома, а именно тех детей, кто находился в реанимации. Рожденные там находились в реанимации, рожденные и 2 декабря, и больше месяца находились на выхаживании. И ошибка врачей, если бы она была, здесь эта причина несостоятельна, потому что у каждого младенца… был свой лечащий врач. Невозможно, чтобы все лечащие врачи одновременно допустили одну ошибку», — подытожил глава региона.