Раньше было лучше. Стоит ли заменять коровье молоко растительным

Уже не найти кофейни, где в арсенале есть только обычное коровье молоко. Все предлагают множество растительных альтернатив: миндальное, соевое, овсяное, банановое… Кажется, что отказ от коровьего молока стал модным трендом, неотъемлемой частью здорового образа жизни, как его понимает аудитория спортзалов и соцсетей. Действительно ли отказ от коровьего молока и переход на растительные аналоги имеет смысл? Что скрывается под модной тенденцией, и почему некоторым людям действительно лучше пить растительное молоко вместо животного, рассказала aif.ru Елена Желянина, нутрициолог, эксперт по активному долголетию.