Раньше было лучше. Стоит ли заменять коровье молоко растительным

Уже не найти кофейни, где в арсенале есть только обычное коровье молоко. Все предлагают множество растительных альтернатив: миндальное, соевое, овсяное, банановое… Кажется, что отказ от коровьего молока стал модным трендом, неотъемлемой частью здорового образа жизни, как его понимает аудитория спортзалов и соцсетей. Действительно ли отказ от коровьего молока и переход на растительные аналоги имеет смысл? Что скрывается под модной тенденцией, и почему некоторым людям действительно лучше пить растительное молоко вместо животного, рассказала aif.ru Елена Желянина, нутрициолог, эксперт по активному долголетию.
Часто можно услышать: «Раньше пили коровье молоко — и ничего, все были здоровы». Действительно ли это так?
Почему раньше молоко переносилось лучше
В этом есть рациональное зерно. Раньше действительно употребление молока переносилось по-другому. Во-первых, молоко было другим по качеству. Коровы питались травой, а сейчас кормят в основном зерном и комбикормами. Научные исследования показывают, что интенсивное содержание коров связано с более частым использованием антибиотиков, по сравнению с меньшими и менее интенсивными хозяйствами. Молоко не подвергалось агрессивной ультрапастеризации и чаще употреблялось в виде простокваши, кефира, ряженки — ферментированных продуктов, где лактозы уже меньше, а усвояемость — выше.
Во-вторых, питание людей в целом было проще: меньше сахара, ультрапереработанных продуктов и химических добавок. Микробиота кишечника была устойчивее, а значит, способность переваривать лактозу — выше.
И, наконец, нельзя забывать про эффект выживших: у людей с выраженной непереносимостью молока просто не было выбора, но это не значит, что проблем не существовало — о них просто меньше говорили.
Современная ситуация
Сегодня коровье молоко часто становится триггером неприятных симптомов: вздутие, слизь, кожные реакции, акне, заложенность носа, тяжесть после еды. Основные причины таких реакций:
- Лактоза — молочный сахар, для расщепления которого нужен фермент лактаза. С возрастом его активность физиологически снижается.
- Казеин A1 — белок, который у части людей вызывает воспалительные реакции и проблемы с ЖКТ.
- Повышенная проницаемость кишечника, дисбиоз и хронический стресс снижают толерантность к молочным продуктам.
Важно понимать: это не значит, что молоко стало «плохим», просто организм стал более чувствительным.
И это не значит, что нужно исключать молочные напитки из рациона. Такой шаг необходим далеко не всем.
Когда стоит выбрать растительное молоко
Растительные напитки не содержат лактозу, легче переносятся при чувствительном желудочно-кишечном тракте и часто воспринимаются как «легкая» альтернатива. Для людей с непереносимостью молочных белков или лактозы это реальная возможность получать привычный вкус без дискомфорта. Однако есть нюансы. Необходимо правильно подходить к выбору растительных напитков.
Осторожно, сахар
Большинство напитков — это вода плюс немного сырья и добавки. В составе можно найти сахар, растительные масла, стабилизаторы и ароматизаторы. Белка в них значительно меньше, чем в коровьем молоке (кроме соевого). Миндальное, кокосовое или рисовое молоко по питательной ценности не эквивалентно коровьему и не обязано выполнять те же физиологические функции.
Важно обратить внимание на соотношение омега‑6 и омега‑3 жирных кислот. Напитки на основе орехов и семян, особенно миндаля, часто содержат много омега‑6, что при дефиците омега‑3 может усиливать воспалительные процессы в организме.
Кальций и здоровье костей
Коровье молоко — традиционный источник кальция с высокой биодоступностью, что помогает снижать риск остеопороза. В растительных напитках кальций часто добавляют искусственно, но его усвоение зависит от формы соединения и сопутствующих веществ. Например, кальций из кунжута или семян усваивается значительно хуже из-за оксалатов и фитатов, связывающих минерал. Даже если на упаковке указано «100 % дневной нормы кальция», организм получает лишь часть этой дозы.
Как выбрать молоко для себя
Для каждого человека — свой уникальный выбор. Все зависит от состояния ЖКТ, ферментной активности, микробиоты и индивидуальной реакции организма.
Если переносимость хорошая, коровье молоко можно использовать в умеренном количестве, преимущественно в виде ферментированных продуктов.
Если часто встречаются вздутие, диарея или запор, избыточная слизь, акне, подтвержденная лактазная недостаточность, аутоиммунные или воспалительные состояния — лучше ограничить или отказаться от коровьего молока.
Сегодня отказ от молока — не «модно», а инструмент улучшения самочувствия. Раньше молоко пили чаще, но при других условиях: другое качество продукта и состояние организма. Растительные напитки — не враг и не панацея, а вариант. Главное — отслеживать, как продукт влияет на конкретно вас, и читать состав.