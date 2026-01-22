В Иркутске требуют убрать незаконную зарядную станцию для электротранспорта

В Иркутске на Академической улице у дома № 25 обнаружили незаконно установленную зарядную станцию для электротранспорта. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации.
— Городской комитет по экономике требует, чтобы владелец убрал её за свой счёт в течение пяти дней, то есть до 26 января 2026 года, — говорится в сообщении мэрии.
Если этого так и не случится, то станцию уберут принудительно — без дополнительного уведомления. Придется полностью удалить объекта с территории, вплоть до разборки на части.
