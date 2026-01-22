Манул Пепе приехала в Петербург для рождения потомства

Ранее Барнаульский зоопарк сообщил, что Пепе отправилась «в командировку» в Санкт-Петербург для создания генетически здоровой пары и рождения потомства. В учреждении уточнили, что в Барнаульском зоопарке живут два манула — Чип и Пепе. Они являются братом и сестрой, в связи с чем их скрещивать нельзя: это могло бы привести к накоплению мутаций у потомства.