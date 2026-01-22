Манул Пепе приехала в Петербург для рождения потомства

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Самку манула Пепе из Барнаульского зоопарка привезли в Ленинградский зоопарк, сообщает пресс-служба зоосада северной столицы.
Ранее Барнаульский зоопарк сообщил, что Пепе отправилась «в командировку» в Санкт-Петербург для создания генетически здоровой пары и рождения потомства. В учреждении уточнили, что в Барнаульском зоопарке живут два манула — Чип и Пепе. Они являются братом и сестрой, в связи с чем их скрещивать нельзя: это могло бы привести к накоплению мутаций у потомства.
«В Санкт-Петербург приехала долгожданная самка манула по имени Пепе. Ей 5 лет, и прибыла она к нам из Барнаульского зоопарка на временное содержание в рамках программы ЕАРАЗА по сохранению и разведению манулов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дорогу до Ленинградского зоопарка Пепе перенесла спокойно. «Месяц она проведет на карантине. Это стандартная процедура для новоприбывшего животного, чтобы провести оценку его состояния и взять нужные анализы, а также дать время для адаптации питомца к новым условиям без лишнего стресса», — отмечается в публикации.
В Ленинградском зоопарке живут самец Свэн и самка Намика. У них в мае 2023 года родился детеныш, которого назвали Шу. До этого горные коты в Ленинградском зоопарке размножались в 2007 году.