В ростовских поликлиниках ужесточили сроки приёма пациентов

К профильным специалистам, таким как невролог или эндокринолог, должны направить максимум за 14 рабочих дней. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями консультацию кардиолога обязаны организовать в течение трех рабочих дней, а необходимые анализы — в течение недели. Ранее сроки консультаций и исследований составляли до двух недель, а плановая госпитализация занимала до 14 дней, теперь же — до 7. Поликлиникам предстоит оптимизировать запись, чтобы соблюдать новые требования.