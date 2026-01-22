Ричмонд
В ростовских поликлиниках ужесточили сроки приёма пациентов

В ростовских поликлиниках ужесточили сроки приёма пациентов. Правительство России утвердило единые сроки приёма у врачей, которые внедрятся по всей стране с 2026 по 2028 годы.

Следуя утвержденным правительством РФ единым стандартам, которые будут внедрены по всей стране к 2028 году, попасть к врачу необходимо в течение суток после обращения. Записаться можно через регистратуру или онлайн-сервисы.

К профильным специалистам, таким как невролог или эндокринолог, должны направить максимум за 14 рабочих дней. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями консультацию кардиолога обязаны организовать в течение трех рабочих дней, а необходимые анализы — в течение недели. Ранее сроки консультаций и исследований составляли до двух недель, а плановая госпитализация занимала до 14 дней, теперь же — до 7. Поликлиникам предстоит оптимизировать запись, чтобы соблюдать новые требования.

В случае нарушения сроков приема можно обратиться к главврачу, в страховую компанию или в Росздравнадзор.