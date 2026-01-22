ФСБ: в терактах на объектах РЖД в СЗФО применяли западную взрывчатку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Ленинградской и Псковской областях в 2025 году впервые с начала специальной военной операции зафиксировали теракты на железной дороге с использованием западных образцов взрывчатых веществ. Об этом сообщил заместитель начальника УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Сергей Степанец.