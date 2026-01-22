ФСБ: в терактах на объектах РЖД в СЗФО применяли западную взрывчатку

«В 2025 году противником на территории Ленинградской и Псковской областей впервые с момента начала СВО совершены террористические акты с применением западных образцов взрывчатых веществ для уничтожения грузовых составов и железнодорожного полотна», — рассказал Степанец на расширенном заседании коллегии управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Он уточнил, что с учетом новых вызовов правоохранители разработали и успешно реализовали комплекс межведомственных мероприятий по осмотру уязвимых участков местности и сети железнодорожной инфраструктуры в зоне диверсионно-террористических актов.
«Основные части взрывных устройств переданы на экспертизу специалистам-взрывотехникам, что в будущем поможет настроить поисковое оборудование таким образом, чтобы эффективно и точно обнаружить и обезвредить взрывчатое вещество», — пояснил Степанец.