ФСБ: в терактах на объектах РЖД в СЗФО применяли западную взрывчатку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Ленинградской и Псковской областях в 2025 году впервые с начала специальной военной операции зафиксировали теракты на железной дороге с использованием западных образцов взрывчатых веществ. Об этом сообщил заместитель начальника УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Сергей Степанец.

Источник: РИА "Новости"

«В 2025 году противником на территории Ленинградской и Псковской областей впервые с момента начала СВО совершены террористические акты с применением западных образцов взрывчатых веществ для уничтожения грузовых составов и железнодорожного полотна», — рассказал Степанец на расширенном заседании коллегии управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Он уточнил, что с учетом новых вызовов правоохранители разработали и успешно реализовали комплекс межведомственных мероприятий по осмотру уязвимых участков местности и сети железнодорожной инфраструктуры в зоне диверсионно-террористических актов.

«Основные части взрывных устройств переданы на экспертизу специалистам-взрывотехникам, что в будущем поможет настроить поисковое оборудование таким образом, чтобы эффективно и точно обнаружить и обезвредить взрывчатое вещество», — пояснил Степанец.