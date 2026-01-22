Где в Беларуси еще ударят «сибирские» −25°С? Синоптики изменили прогноз по оттепели

В Telegram-канале «Метеовайб» рассказали, где и когда ждать такие морозы, а куда они не пойдут и почему.
Где ждем «сибирские» морозы до −25°С.
Специалисты объяснили вторжение арктического холода в Беларусь выходом ядра сибирского антициклона на восток европейской территории России (ЕТР). «Сибирские» морозы ощутят на севере и северо-востоке республики в конце текущей недели.
И если там ждем местами ночью до −20..-25°С, то по юго-западу, как будто в другой стране, температура не опустится ниже −5..-10°С. Вот там уже белорусы почувствуют потепление после крещенских морозов.
Минимальные температуры к утру 25 января в Беларуси.
В столице все не так «южно»: шанс повторения −20°С есть, рассказали синоптики. Поэтому можно сказать, что прогноз об арктическом вторжении в Беларусь частично сбудется.
Почему холод не пойдет на юг Беларуси.
А его не пустит туда углубляющаяся циклоническая ложбина над югом Европы, объяснили в канале «Метеовайб». В начале следующей недели ложбина переориентируется на Беларусь — в страну пойдут циклоны, о них Smartpress.by уже писал.
Кстати, в Белгидромете подтвердили контрастные заморозки в ночное время субботы и воскресенья:
24 января — от −7°С по юго-западу до −22°С по северо-востоку страны, 25 января — от −6°С по юго-западу до −25°С по северу.
Около 0, но с метелями.
Центр нового активного южного циклона, в отличие от известного Улли, в начале следующей недели окажется западнее республики, она будет в его передней части. Если картину не испортит антициклон над Скандинавией, ждем «довольно мощный вынос тепла» с южной части Европы.
Температура 27 января в Беларуси.
К середине следующей недели, 28 января, тепло распространится на большую часть Беларуси — температура может достигнуть 0, возможны слабые оттепели.
Но рано радоваться: за теплом увяжутся снег, мокрый снег, метели, ледяные и просто дожди.
Надолго ли задержится потепление.
В «Метеовайбе» рассказали: «Если обширная циклоническая депрессия над Европой к концу недели ослабнет, то затаившийся холод на севере Скандинавии вновь может проникнуть на юг».
Температурные аномалии со 2 по 9 февраля.
Но вероятность очень холодного сценария в начале февраля в Беларуси сейчас небольшая. Об этом говорит ансамблевый прогноз Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).