Штраф вместо тюремного срока: в Башкирии неврологу-взяточнику смягчили приговор

В итоговом решении суд назначил штрафа в 300 тысяч рублей. С учетом времени, проведенного под стражей, сумма была снижена до 150 тысяч рублей. Также врач лишен права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных медучреждениях, связанные с экспертной работой и выдачей больничных листов, сроком на год.