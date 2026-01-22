Штраф вместо тюремного срока: в Башкирии неврологу-взяточнику смягчили приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Башкирии пересмотрела приговор в отношении врача-невролога Бурзянской центральной районной больницы. Первоначально Белорецкий межрайонный суд признал его виновным в получении взятки и служебном подлоге, назначив 5 лет колонии и трехлетний запрет на врачебную деятельность. Апелляция изменила квалификацию и смягчила наказание.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, с октября 2023 по март 2025 года 38-летний житель села Старосубхангулово, работая неврологом, за денежное вознаграждение выдавал фиктивные листки нетрудоспособности, не проводя осмотра пациентов. Всего он оформил более 10 подложных документов и получил за это 49 тысяч рублей.
Верховный суд республики, рассмотрев апелляционные жалобы защиты и представление прокурора, переквалифицировал его поступки со статьи «Получение взятки» на «Мелкое взяточничество».
В итоговом решении суд назначил штрафа в 300 тысяч рублей. С учетом времени, проведенного под стражей, сумма была снижена до 150 тысяч рублей. Также врач лишен права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных медучреждениях, связанные с экспертной работой и выдачей больничных листов, сроком на год.
После оглашения определения осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.
