МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Детеныш краснокнижного примата потто родился в Московском зоопарке, малыш появился на свет ночью 16 сентября, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
«В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного примата — потто… Малыш появился на свет ночью 16 сентября и почти сразу от него отказалась мама, самка Неллия. У потто очень сложное социальное поведение, и в условиях зоопарка нередко мать оставляет потомство. С первого дня жизни о детеныше начали заботиться сотрудники отдела “Приматы”, что стало уникальным опытом для специалистов Московского зоопарка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поначалу его выкармливали детской молочной смесью, сейчас в рацион добавили мучного червя, саранчу, сверчка. Также малышу вводят другие «взрослые» корма — фрукты, овощи, белковую пищу: креветок, отварную курицу, перепелиные яйца.
«С первого дня жизни детеныш потто в Московском зоопарке находился под чутким вниманием зоологов. Малыша бережно выкармливали специальной смесью из пипетки — поначалу каждые три часа. К концу первого месяца интервал между кормлениями постепенно увеличили до 4−4,5 часов. Перед каждым приемом пищи малышу делали мягкий массаж животика для стимуляции пищеварения. А после кормления его аккуратно вычёсывали мягкой щеточкой, имитируя естественное вылизывание. По мере того, как детеныш окреп, его начали понемногу выносить на прогулки — это важный шаг в адаптации и развитии», — поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что в недельном возрасте детеныш потто весил всего 50 граммов. Сейчас он отлично растет, развивается и демонстрирует отличную динамику роста: уже в начале января его масса достигла 355 граммов. Специалисты определили пол детеныша — это самец. Малышу дали имя Нейтон: оно образовано от имен его родителей — мамы Неллии и папы Нориса.
«Сейчас специалисты приступили к процессу адаптации Нейтона в семейной группе. Детеныш содержится в отдельном помещении в вольере родителей и имеет возможность видеть, слышать и ощущать их запах. Это важный этап для полноценного развития и налаживания коммуникаций. В экспозиционном вольере проживают только Нейтон и его родители», — подчеркивается в сообщении.
Более того, ранее у этой пары потто уже было потомство — в 2024 году у них родилась самка по имени Наоми. В настоящее время она содержится в неэкспозиционном вольере Московского зоопарка. Несмотря на то, что Наоми росла вместе с родителями, зоологи вели за ее состоянием круглосуточное наблюдение — это стандартная мера при выращивании детенышей редких видов.
«Это вид ночных древесных приматов из семейства лориевых, обитающий в тропической Африке, занесенный в список Международного союза охраны природы как уязвимый. Этих животных очень сложно содержать и размножать в условиях зоопарка. Увидеть детеныша и его родителей можно на экспозиции “Ночной мир” в павильоне “Приматы”, расположенном на Новой территории», — отмечается в сообщении.
Потто населяет влажные тропические и горные леса, а также плантации Западной, Центральной и Восточной Африки. Эти животные имеют плотный мех, большие темные глаза, маленькие уши и крепкие лапы. На шее приматов есть наросты-шипы, которые используются для защиты от хищников. Потто ведут древесный образ жизни и никогда не спускаются на землю, передвигается медленно и осторожно, цепко держась за ветви.