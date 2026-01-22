Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла «Народный учитель» из Ростовской области, которую награждал Владимир Путин

Елена Нечитайлова преподавала химию в Цимлянске.

Источник: ТГ-канал Андрея Фатеева

Об этом сообщает министр образования региона Тамара Шевченко.

Елена Нечитайлова окончила школу в Цимлянске с золотой медалью. Затем получила образование в Ростовском государственном университете. Женщина работала в стенах родной школы, преподавая там химию. Она была кандидатом педагогических наук и участвовала в международных конференциях по когнитивным исследованиям в Италии, Болгарии, Греции, Испании, Португалии, Израиля. Нечитайлова состояла в редакционной коллегии научно-методического журнала «Химия в школе».

Помимо того, Елена Нечитайлова состояла в Ассоциации художников ботанического искусства России и участвовала в выставках в разных регионах России, поскольку её интересовала искусство. Нечитайлова вела занятия в студии изобразительного искусства «Радуга» для учеников 6−8 классов и проводила мастер-классы по акварели для взрослых в Цимлянском краеведческом музее.

Ученики Елены Викторовны отличаются высокими результатами, во многом благодаря труду их педагога и любви к делу:

«Профессиональная карьера Елены Викторовны отмечена многочисленными личными достижениями и высокими результатами ее учеников. Она была настоящим наставником, посвятившим свою жизнь воспитанию подрастающего поколения. Приношу глубокие и искренние соболезнования родным и близким», — написала министр образования Ростовской области Тамара Шевченко в телеграм-канале.