Умерла «Народный учитель» из Ростовской области, которую награждал Владимир Путин

Об этом сообщает министр образования региона Тамара Шевченко.
Елена Нечитайлова окончила школу в Цимлянске с золотой медалью. Затем получила образование в Ростовском государственном университете. Женщина работала в стенах родной школы, преподавая там химию. Она была кандидатом педагогических наук и участвовала в международных конференциях по когнитивным исследованиям в Италии, Болгарии, Греции, Испании, Португалии, Израиля. Нечитайлова состояла в редакционной коллегии научно-методического журнала «Химия в школе».
Помимо того, Елена Нечитайлова состояла в Ассоциации художников ботанического искусства России и участвовала в выставках в разных регионах России, поскольку её интересовала искусство. Нечитайлова вела занятия в студии изобразительного искусства «Радуга» для учеников 6−8 классов и проводила мастер-классы по акварели для взрослых в Цимлянском краеведческом музее.
Ученики Елены Викторовны отличаются высокими результатами, во многом благодаря труду их педагога и любви к делу:
«Профессиональная карьера Елены Викторовны отмечена многочисленными личными достижениями и высокими результатами ее учеников. Она была настоящим наставником, посвятившим свою жизнь воспитанию подрастающего поколения. Приношу глубокие и искренние соболезнования родным и близким», — написала министр образования Ростовской области Тамара Шевченко в телеграм-канале.