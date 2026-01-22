Умерла «Народный учитель» из Ростовской области, которую награждал Владимир Путин

Елена Нечитайлова окончила школу в Цимлянске с золотой медалью. Затем получила образование в Ростовском государственном университете. Женщина работала в стенах родной школы, преподавая там химию. Она была кандидатом педагогических наук и участвовала в международных конференциях по когнитивным исследованиям в Италии, Болгарии, Греции, Испании, Португалии, Израиля. Нечитайлова состояла в редакционной коллегии научно-методического журнала «Химия в школе».