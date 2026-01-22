Суд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны Булгакову

Сегодня защита Булгакова просила суд изменить меру пресечения на более мягкую. Адвокаты указали, что от потерпевшего они получили ответ на запрос, из которого следует, что договор подряда, по которому, по данным следствия, было похищено 49 миллионов, был исполнен в полном объеме, а значит ущерба быть не может.