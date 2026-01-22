До 20 тысяч. Полмиллиона россиян получат плюс 25% к зарплате

«Во-первых, для воспитателей и нянечек могут ввести вторую смену, — полагает он. — То есть одна часть сотрудников будет работать утром, другая — вечером. Там, где детей мало, воспитателям могут выплачивать сверхурочные. Учитывая, что средняя зарплата воспитателя в России сегодня составляет порядка 52−62 тыс. руб. в месяц, а часовая ставка после вычета налогов — около 300−500 ₽, с продлением рабочего дня на 2−3 часа воспитателю будут доплачивать 15−18 тыс. руб. в месяц, а младшему воспитателю или нянечке — 7−14 тыс. руб. в месяц. То есть от 20% до 35%. Впрочем, возможен и третий вариант — например, различные региональные надбавки за “продленку” и “дежурную группу”, такая практика уже существует в некоторых крупных российских городах».