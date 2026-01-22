До 20 тысяч. Полмиллиона россиян получат плюс 25% к зарплате

В начале 2024/25 учебного года в дошкольном образовании было занято 637,4 тыс. работников, следует из ежегодного доклада правительства.
«Потенциально новые меры могут коснуться 5−6 млн семей с детьми, это порядка 60−70% всех российских семей, где есть дети-дошкольники, — прикинул в разговоре с aif.ru доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Михаил Дорофеев. — А учитывая, что в большинстве российских семей, проживающих в городах, работают и мама, и папа, нововведение затронет примерно 12 млн человек. При этом очевидно, что за более продолжительный рабочий день сотрудникам придется доплачивать — стандартный график воспитателя сегодня составляет 36−40 часов в неделю, а с продлением рабочего дня до восьми часов вечера группы будут работать на 2−4 часа больше».
Вторая смена или «продленка»
Правительство проработает этот вопрос с главами регионов, заявил на встрече с президентом вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Реализовать новые меры могут по-разному, считает Дорофеев.
«Во-первых, для воспитателей и нянечек могут ввести вторую смену, — полагает он. — То есть одна часть сотрудников будет работать утром, другая — вечером. Там, где детей мало, воспитателям могут выплачивать сверхурочные. Учитывая, что средняя зарплата воспитателя в России сегодня составляет порядка 52−62 тыс. руб. в месяц, а часовая ставка после вычета налогов — около 300−500 ₽, с продлением рабочего дня на 2−3 часа воспитателю будут доплачивать 15−18 тыс. руб. в месяц, а младшему воспитателю или нянечке — 7−14 тыс. руб. в месяц. То есть от 20% до 35%. Впрочем, возможен и третий вариант — например, различные региональные надбавки за “продленку” и “дежурную группу”, такая практика уже существует в некоторых крупных российских городах».
Бюджету такие расходы обойдутся в 30−60 млрд руб. в год, подсчитал эксперт. И такие расходы, в сущности, необходимы — иначе привлечь людей для работы в вечерние смены будет сложно, а в 2025 году нехватка воспитателей и младшего персонала, по оценкам Минпросвещения, составляла 100 тысяч человек, указывает Дорофеев.
Родителям платить не придется
При этом больше платить за детский сад родителям, скорее всего, не придется, успокаивает Дорофеев.
«Порядка 70−85% расходов, включая зарплаты, услуги ЖКХ, ремонт и содержание зданий, покрывается из региональных и муниципальных бюджетов, — объясняет он. — Родители преимущественно платят за питание, различные хозяйственные нужды, присмотр и уход — это всего 15−30% от общих затрат детского садика. Кроме того, средства на повышение доступности дошкольного образования уже заложены в рамках нацпроекта “Семья”. В том случае, если “продленку” сделают платной, траты родителей могут увеличиться на 300−800 ₽ в месяц».
При этом во многих российских регионах существуют программы компенсации платы за детский сад, напоминает эксперт. На федеральном же уровне за первого ребенка должны компенсировать не менее 20% от оплаты, за второго — не менее 50%, за третьего — не менее 70%.