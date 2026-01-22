В Башкирии появился новый туристический маршрут

По результатам конкурсного отбора на реализацию проекта выделена субсидия в размере 1,27 млн рублей, собственные средства инвестора составили 1,32 млн рублей, сообщает министерство предпринимательства и туризма РБ.
«Нугуш-Куперля» — это круглогодичный маршрут протяженностью 30 километров, путешествие по которому занимает 8−9 часов. Путь пролегает по живописным местам и красивым точкам притяжения", — прокомментировала министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.
Начав путешествие в поселке Нугуш, туристы направляются к Привольной поляне, откуда открывается вид на Нугушское водохранилище. Желающие могут подняться на гору Сикашлы, потом пойти на берег реки Урюк. Далее маршрут ведет через лес и завершается путешествие на смотровой площадке, где туристы могут увидеть куперлинскую сосну с причудливой кроной, карстовый мост Куперля и одноимённый водопад. Водные потоки образованы резким перепадом высот берегов реки Куперля — притока Нугуша. Над водопадом расположен карстовый мост, который нависает над водными потоками, образуя сводчатую арку.
В рамках реализации проекта на всём протяжении маршрута «Нугуш-Куперля» установлены информационные щиты и построены беседки — лаунж-зоны как для круглогодичного, так и для сезонного использования. Это способствует повышению комфорта и удобства туристов, создавая условия для отдыха и ознакомления с маршрутом в любое время года.
