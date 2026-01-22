В Башкирии появился новый туристический маршрут

Начав путешествие в поселке Нугуш, туристы направляются к Привольной поляне, откуда открывается вид на Нугушское водохранилище. Желающие могут подняться на гору Сикашлы, потом пойти на берег реки Урюк. Далее маршрут ведет через лес и завершается путешествие на смотровой площадке, где туристы могут увидеть куперлинскую сосну с причудливой кроной, карстовый мост Куперля и одноимённый водопад. Водные потоки образованы резким перепадом высот берегов реки Куперля — притока Нугуша. Над водопадом расположен карстовый мост, который нависает над водными потоками, образуя сводчатую арку.