Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии появился новый туристический маршрут

Благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство» в Мелеузовском районе Башкирии появился новый туристский маршрут «Нугуш-Куперля».

Источник: министерство предпринимательства и туризма РБ / сайт

По результатам конкурсного отбора на реализацию проекта выделена субсидия в размере 1,27 млн рублей, собственные средства инвестора составили 1,32 млн рублей, сообщает министерство предпринимательства и туризма РБ.

«Нугуш-Куперля» — это круглогодичный маршрут протяженностью 30 километров, путешествие по которому занимает 8−9 часов. Путь пролегает по живописным местам и красивым точкам притяжения", — прокомментировала министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

Начав путешествие в поселке Нугуш, туристы направляются к Привольной поляне, откуда открывается вид на Нугушское водохранилище. Желающие могут подняться на гору Сикашлы, потом пойти на берег реки Урюк. Далее маршрут ведет через лес и завершается путешествие на смотровой площадке, где туристы могут увидеть куперлинскую сосну с причудливой кроной, карстовый мост Куперля и одноимённый водопад. Водные потоки образованы резким перепадом высот берегов реки Куперля — притока Нугуша. Над водопадом расположен карстовый мост, который нависает над водными потоками, образуя сводчатую арку.

В рамках реализации проекта на всём протяжении маршрута «Нугуш-Куперля» установлены информационные щиты и построены беседки — лаунж-зоны как для круглогодичного, так и для сезонного использования. Это способствует повышению комфорта и удобства туристов, создавая условия для отдыха и ознакомления с маршрутом в любое время года.

Ранее стало известно, что в новогодние каникулы более 4350 человек посетили природные парки Башкирии.