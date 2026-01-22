В Перми на 65-м году жизни умер шоумен и бывший замглавы города

В 1990 году Валерий Борисович основал театр эстрадных миниатюр «Ироничная компания», который просуществовал около 10 лет. Имя театра носит одна из остановок общественного транспорта в Индустриальном районе города. В те же годы Пермь «взорвало» единственное в стране шоу двойников «ПУПС», созданное Валерием Стариковым.