В Перми на 65-м году жизни умер шоумен и бывший замглавы города

В Перми 22 января соцсети взорвала новость об уходе из жизни известного театрального и государственного деятеля Старикова Валерия Борисовича. Он был известен по своими креативными культурными проектами и работой в администрации города.
Валерий Стариков родился 22 октября 1961 года в Перми. В 1983 году окончил Пермский политехнический институт, в 1991 году — Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Его активная творческая деятельность пришла на начало 1990-х годов.
В 1990 году Валерий Борисович основал театр эстрадных миниатюр «Ироничная компания», который просуществовал около 10 лет. Имя театра носит одна из остановок общественного транспорта в Индустриальном районе города. В те же годы Пермь «взорвало» единственное в стране шоу двойников «ПУПС», созданное Валерием Стариковым.
В мае 2000 года он перешел на работу в Пермскую телерадиокомпанию «Т7» и занял пост главного редактора редакции информационно-развлекательных программ. В январе 2005 года Валерий Стариков возглавил департамент по культуре, спорту и молодежной политике администрации Перми, с мая 2005 года — заместитель главы Перми.
С 2006 года работал режиссером Пермского театра кукол. Последние несколько лет занимал руководящий пост в краевом ГКБУ «Центр спортивной подготовки».
«КП-Пермь» выражает соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Валерия Старикова.