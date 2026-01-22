В Британии нелегальных мигрантов начинают размещать в казармах

«Мне очень жаль, но я вынужден сообщить вам, что заместитель министра внутренних дел Алекс Норрис только что связался со мной, чтобы сообщить, что министерство внутренних дел приняло решение открыть армейский лагерь Кроуборо для временного размещения беженцев. Я сказал министру, что мы по-прежнему твердо убеждены в том, что это неправильное решение по всем известным вам причинам. Несмотря на наши решительные возражения, министр не прислушался ни к одному из нас. Лагерь, скорее всего, откроется в ближайшие несколько дней», — заявил Партридж в видео, опубликованном местным советом в соцсетях в четверг вечером.