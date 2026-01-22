Кому нужно регулярно посещать уролога?

«Многие мужчины ошибочно считают, что уролог — это врач, к которому обращаются только при острых проблемах или в пожилом возрасте, — рассказал aif.ru врач-уролог, кандидат медицинских наук, специалист превентивной медицины Константин Антонов. — Однако главная задача современной урологии — профилактика. Ряд серьезных мужских заболеваний, включая рак предстательной железы, который занимает второе место по смертности от онкологических заболеваний у мужчин в нашей стране, на ранних стадиях развивается бессимптомно».
Кому особенно важно регулярно посещать уролога?
Всем мужчинам — раз в год после 50 лет, а при наличии факторов риска (те, у кого близкие родственники — отец, братья — перенесли рак простаты) — с 40−45 лет, для ежегодного профилактического осмотра и оценки состояния предстательной железы.
Людям с избыточным весом и ожирением.
Тем, кто придерживается диеты с высоким содержанием красного мяса и животных жиров.
Что включает профилактический визит?
- Беседа (сбор анамнеза) — обсуждение образа жизни, наследственности, возможных скрытых симптомов.
- Осмотр.
- Лабораторная диагностика: общий анализ мочи, ПСА (простат-специфический антиген) по показаниям, анализы на инфекции.