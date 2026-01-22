Новый год все: когда в Симферополе начнут разбирать украшения

«С 26 января в нашем городе начинается уборка новогодних конструкций, которые были установлены по всему городу в рамках подготовки проведения праздничных мероприятий, посвященных новогодним праздникам. За это время эти локации действительно полюбились горожанам и гостям нашего города. Локации получились интересными», — отметил Семенченко.