Новый год все: когда в Симферополе начнут разбирать украшения

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости Крым. В Симферополе новогоднюю елку и праздничные украшения начнут разбирать 26 января. Об этом журналистам рассказал замглавы администрации города Александр Семенченко.

Источник: РИА "Новости"

«С 26 января в нашем городе начинается уборка новогодних конструкций, которые были установлены по всему городу в рамках подготовки проведения праздничных мероприятий, посвященных новогодним праздникам. За это время эти локации действительно полюбились горожанам и гостям нашего города. Локации получились интересными», — отметил Семенченко.

Он уточнил, что после разбора конструкции передадут на хранение, где их отремонтируют и приведут в порядок.

Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе после новогодних праздников будут работать 24 точки, где в январе можно сдать на переработку елку.