В Новосибирске активно тестируют новый троллейбус «Синара»

В Новосибирске стартовала тестовая эксплуатация нового троллейбуса «Синара», доставленного из Челябинска. Машина курсирует по маршруту № 23, где её работу оценивают как водители, так и пассажиры, сообщают «Новосибирские новости».

Источник: Telegram-канал Максима Кудрявцева

Одним из главных преимуществ модели стала возможность автономного хода — троллейбус может проехать до 40 километров без контактной сети.

В салоне предусмотрено 34 посадочных места, а пассажиры отмечают комфортную температуру даже в морозы. Троллейбус прибыл в город в середине декабря и перед выходом на линию прошёл обкатку без пассажиров.

Сейчас испытания проходят в реальных городских условиях, где оцениваются надёжность машины и удобство для горожан. Тестирование продлится до конца января. После этого будет принято решение о возможной закупке троллейбусов «Синара». Испытания проходят без обязательств по дальнейшему приобретению транспорта.

Ранее мы писали, что фура заблокировала мост на Ипподромской магистрали. Елизавета Казакова.