В Новосибирске активно тестируют новый троллейбус «Синара»

Одним из главных преимуществ модели стала возможность автономного хода — троллейбус может проехать до 40 километров без контактной сети.
В салоне предусмотрено 34 посадочных места, а пассажиры отмечают комфортную температуру даже в морозы. Троллейбус прибыл в город в середине декабря и перед выходом на линию прошёл обкатку без пассажиров.
Сейчас испытания проходят в реальных городских условиях, где оцениваются надёжность машины и удобство для горожан. Тестирование продлится до конца января. После этого будет принято решение о возможной закупке троллейбусов «Синара». Испытания проходят без обязательств по дальнейшему приобретению транспорта.
