В Новосибирске активно тестируют новый троллейбус «Синара»

Сейчас испытания проходят в реальных городских условиях, где оцениваются надёжность машины и удобство для горожан. Тестирование продлится до конца января. После этого будет принято решение о возможной закупке троллейбусов «Синара». Испытания проходят без обязательств по дальнейшему приобретению транспорта.