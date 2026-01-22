Ричмонд
Ковальчук: создание «Буревестника» и «Посейдона» началось в конце 1940-х годов

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» подчеркнул, что создание этих технологий стало результатом фундаментальных исследований отечественных ученых.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Создание подводного беспилотного аппарата «Посейдон» и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» стало результатом фундаментальных исследований отечественных ученых, начатых в конце 1940-х годов, сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», председатель научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.

Выступая в Санкт-Петербурге на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии, Ковальчук показал фотокопию первой страницы отчета «о возможности создания сверхзвукового самолета-снаряда дальнего действия с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем». По его словам, этот отчет в 1955 году был утвержден научным руководителем советского атомного проекта академиком Игорем Курчатовым, его соратником, выдающимся ученым-атомщиком академиком Анатолием Александровым и главным теоретиком космической программы СССР академиком Мстиславом Келдышем.

«Сегодня мы имеем “Буревестник” и “Посейдон” только потому, что тогда, практически 80 лет назад, мы вели эти работы», — подчеркнул Ковальчук.

По его словам, эти исследования и разработки шли «с конца 1940-х годов» в Лаборатории измерительных приборов Академии наук СССР (ныне Курчатовский институт).

