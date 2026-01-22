Ковальчук: создание «Буревестника» и «Посейдона» началось в конце 1940-х годов

Выступая в Санкт-Петербурге на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии, Ковальчук показал фотокопию первой страницы отчета «о возможности создания сверхзвукового самолета-снаряда дальнего действия с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем». По его словам, этот отчет в 1955 году был утвержден научным руководителем советского атомного проекта академиком Игорем Курчатовым, его соратником, выдающимся ученым-атомщиком академиком Анатолием Александровым и главным теоретиком космической программы СССР академиком Мстиславом Келдышем.