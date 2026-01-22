Фиктивные прописки и поддельные документы: полицейские выявили 301 нарушение за время рейда по мигрантам

Кроме того, полицейские выявили 43 преступления в сфере миграции. По 22 эпизодам уже возбуждены уголовные дела. Большинство из них связано с фиктивной постановкой иностранных граждан на учет. Также задокументированы факты организации незаконной миграции и подделки документов.