Фиктивные прописки и поддельные документы: полицейские выявили 301 нарушение за время рейда по мигрантам

На Южном Урале подвели итоги масштабной операции «Нелегальный мигрант». Всего за три дня сотрудники полиции выявили более 300 нарушений миграционного законодательства и приняли десятки решений о выдворении иностранцев за пределы России.
Как сообщили в Управлении по вопросам миграции, в ходе оперативно-профилактического мероприятия было пресечено 301 административное нарушение. По итогам проверок вынесено 32 решения о принудительном выдворении.
Часть мигрантов уже покинула страну. В государства гражданской принадлежности отправлены 13 человек. Еще 103 иностранных гражданина помещены в Центр временного содержания, где ожидают вступления в законную силу судебных решений.
Кроме того, полицейские выявили 43 преступления в сфере миграции. По 22 эпизодам уже возбуждены уголовные дела. Большинство из них связано с фиктивной постановкой иностранных граждан на учет. Также задокументированы факты организации незаконной миграции и подделки документов.
Отдельные меры приняты и в отношении нарушителей миграционного режима: 28 иностранцам закрыт въезд на территорию Российской Федерации, передает ИА «Уральский меридиан».