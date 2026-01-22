Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фиктивные прописки и поддельные документы: полицейские выявили 301 нарушение за время рейда по мигрантам

Полиция Южного Урала выдворила из России 13 мигрантов за три дня.

Источник: пресс-служба УМВД России по Челябинской области

На Южном Урале подвели итоги масштабной операции «Нелегальный мигрант». Всего за три дня сотрудники полиции выявили более 300 нарушений миграционного законодательства и приняли десятки решений о выдворении иностранцев за пределы России.

Как сообщили в Управлении по вопросам миграции, в ходе оперативно-профилактического мероприятия было пресечено 301 административное нарушение. По итогам проверок вынесено 32 решения о принудительном выдворении.

Часть мигрантов уже покинула страну. В государства гражданской принадлежности отправлены 13 человек. Еще 103 иностранных гражданина помещены в Центр временного содержания, где ожидают вступления в законную силу судебных решений.

Кроме того, полицейские выявили 43 преступления в сфере миграции. По 22 эпизодам уже возбуждены уголовные дела. Большинство из них связано с фиктивной постановкой иностранных граждан на учет. Также задокументированы факты организации незаконной миграции и подделки документов.

Отдельные меры приняты и в отношении нарушителей миграционного режима: 28 иностранцам закрыт въезд на территорию Российской Федерации, передает ИА «Уральский меридиан».