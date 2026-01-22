«Поиграй за всех пацанов»: почему взрослые мужчины становятся счастливыми, просто купив приставку

Как мужчины радуются приставкам
Пользователь X/Twitter Денис рассказал в посте, что наконец решил приобрести себе игровую приставку. «Вы представить не можете, что для меня это значит. Телевизор и приставка. Все детство я завидовал своим друзьям с приставкой, — поделился он, добавив, что его семья была небогатой и не могла совершить такую дорогую покупку. — Я давно мог себе это позволить, но как будто отказывал себе в этом. Мини-шаг к счастью».
История Дениса быстро стала вирусной — и его поддержали другие мужчины, которые тоже решились купить PlayStation 5 или другие приставки уже во взрослом возрасте:
«Поздравляю! Мне тоже отказывали в детстве в такой роскошной штуке, и на 27-м году жизни я позволил себе купить Xbox. Прекрасно тебя понимаю!»;
«Давай, братик, поиграй за всех пацанов, у которых даже сюбора не было!»;
«Я помню это ощущение, когда, мечтая о компе с самого детства, я наконец-то накопил на него деньги. Потом был с десяток этих компов, но тот первый раз, самый долгожданный, я запомнил на всю жизнь»;
«Сам через такое плюс-минус прошел и тоже купил первую полноценную консоль в прошлом году. Счастлив до сих пор. Лучшая инвестиция в радость».
Под постом отметились и некоторые девушки — одна из них призналась, что только в этом году смогла себе купить приставку, о которой «мечтала с детства», и чувствует себя счастливой. «Подарила приставку своим мальчишкам на Новый год. Очень счастливы, особенно старший, которому 42 года, — написала другая пользовательница. — Детская мечта сбылась. Поздравляю и Вас!».
При этом некоторые мужчины отметили, что радость от такой покупки может быть краткосрочной, потому что на игры в приставку не всегда будет хватать времени.
«В 37 лет купил себе PS5, думал, отыграюсь за все эти десятилетия без приставки. Но нет, — сетует один из блогеров в X/Twitter. — Приставку купить можно, а тот щенячий восторг от беззаботной игры в детстве, когда у тебя нет никаких дел, детей, работы, жены, походов в магазин — их уже не купить ни за какие деньги».
Сам же Денис признается, что для него главное — сам факт приобретения, и надеется, что у него хватит свободного времени на прохождение игр. «Я уже полностью кайфанул от этой покупки, она дала мне все, что мне нужно, просто распаковавшись и подключившись, когда первая игра была куплена и поставлена, — написал он. — У меня было отличное детство, где были все эти эмоции с друзьями и восторг, а сейчас просто добавил чуть счастья. Судя по всему, все же у меня осталось что-то внутри, что может искренне порадоваться такой глупости».
Почему покупка приставки вызывает радость
Артем Тараянц, Клинический психолог.
Ближе к концу 1990-х годов взрослая часть российского общества всерьез задалась целью вырастить здоровое поколение. Будучи сами воспитанными в агрессивной среде перестроечного периода, взрослые ориентировались на ключевую воспитательную идею, которая им была знакома и понятна: «Чем бы дитя ни маялось, лишь бы не безобразничало».
В результате сегодня мы имеем поколение молодых юношей и девушек с массово представленной депривацией базовых эмоциональных потребностей. Их детство закончилось еще до того, как они успели доделать все свои уроки, выполнить все необходимые для дополнительных кружков задания, поучаствовать во всех олимпиадах и конкурсах и выполнить все необходимые обязанности по дому.
В расстановке приоритетов актуальных задач их простые детские желания казались родителям не такими важными, поэтому, когда молодым людям удается сепарироваться от родителей и приобрести признаки социальной автономии, первым делом они вспоминают о том, чего много лет хотели, но не могли себе позволить.
Для кого-то это компьютерная приставка, для кого-то игрушечный вертолет, для кого-то домашнее животное.
С точки зрения экологии психологических процессов радовать внутреннего ребенка необходимо — но важно помнить, что детство закончилось, и нельзя позволять внутреннему ребенку занимать полностью все пространство жизни. Нужно уделять необходимое время актуальным для вашего возраста задачам:
- развитию навыков коммуникации в реальных, а не виртуальных профессиональных, дружеских и романтических отношениях;
- поиску близкого по ценностям сообщества;
- формированию амбиций и целей на долгосрочную перспективу жизни;
- созданию социальных условий для создания семьи.
Важно, чтобы увлечение компьютерными играми не переросло в эскапизм или компьютерную зависимость. Постарайтесь быть для своего внутреннего ребенка любящим, но компетентным родителем. Радуйте его, но возвращайте к обязательствам. Пусть ваш внутренний ребенок будет счастливым, но ответственным, а не капризным и необузданным упрямцем и эгоистом. Если почувствовали, что заигрались и потеряли контроль над жизнью, обратитесь за помощью к специалисту. Психолог поможет вам воспитать своего внутреннего ребенка и научить вашего внутреннего взрослого достойно о нем заботиться.