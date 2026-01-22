«Поиграй за всех пацанов»: почему взрослые мужчины становятся счастливыми, просто купив приставку

Сам же Денис признается, что для него главное — сам факт приобретения, и надеется, что у него хватит свободного времени на прохождение игр. «Я уже полностью кайфанул от этой покупки, она дала мне все, что мне нужно, просто распаковавшись и подключившись, когда первая игра была куплена и поставлена, — написал он. — У меня было отличное детство, где были все эти эмоции с друзьями и восторг, а сейчас просто добавил чуть счастья. Судя по всему, все же у меня осталось что-то внутри, что может искренне порадоваться такой глупости».