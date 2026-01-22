Раскрыта роль рек российской Арктики в формировании облаков

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Международный коллектив климатологов открыл свидетельства того, что частицы органической материи, которые попадают в Северный ледовитый океан вместе с водами Лены и других крупных российских северных рек, играют неожиданно важную роль в образовании аэрозолей и облаков. Это говорит о важной роли этих водных артерий в замедлении потепления Арктики, сообщила пресс-служба британского Бирмингемского университета.
«Облака играют важную роль в регуляции температуры и климата в Арктике, однако у нас пока есть большие “белые пятна” в понимании того, как они формируются. Мы обнаружили, что органическая материя, попадающая в Мировой океан вместе с водами российских арктических рек, является ключевым ингредиентом в формировании облаков. Это позволит нам более точно моделировать климат региона», — заявил научный сотрудник Бирмингемского университета Джеймс Брин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при изучении данных и образцов воздуха, которые собирались метеорологической станцией на территории Тикси на протяжении девяти лет, в промежутке между 2010 и 2018 годами. В ходе этих наблюдений ученые отслеживали то, какие частицы аэрозолей присутствовали в этих пробах и отслеживали то, через какие регионы российской Арктики проходили несущие их воздушные массы.
Для этого исследователи сопоставили результаты наблюдений в Тикси со снимками, которые периодически получали климатические спутники Aqua, Envisat и CryoSat-2 и проследили за тем, как перемены в погоде и характере движения ветров и водных потоков влияли на концентрацию и типичные размеры аэрозольных частиц. Эти расчеты указали на то, что скорость формирования частиц утраивалась и темпы их увеличения в размерах повышались на 60% в тех случаях, когда воздушные потоки проходили над водами, носимыми сибирскими реками.
Источником этих аэрозолей, как показал проведенный исследователями анализ, служили частицы органической материи, которые формируются в водах Лены и других крупных сибирских рек в результате разрушения опавших листьев и другой растительной биомассы, а также в результате жизнедеятельности речных организмов и микробов. Когда эти фрагменты органики контактируют с кислородом и солнечным ультрафиолетом, они разлагаются, что приводит к образованию летучих веществ, составляющих основу аэрозолей.
По словам исследователей, воды российских арктических рек особенно активно производят эти аэрозоли и в несколько раз превосходят по скорости образования и роста их частиц многие другие регионы Арктики, в том числе расположенные на Аляске и в Гренландии. Это делает их особенно важными для регуляции климата Земли и замедления дальнейшего потепления Арктики в результате глобального потепления, подытожили ученые.
Об аэрозолях.
Аэрозоли представляют собой микроскопические капли жидкостей, чьи размеры настолько малы, что они могут парить в воздухе на протяжении очень долгого времени. Они составляют основу тумана и многих других природных феноменов, а также играют важнейшую роль в формировании облаков и городского смога. В образовании аэрозолей важную роль играют соединения серы, а также органические молекулы, попадающие в атмосферу из разных природных источников.