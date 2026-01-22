Раскрыта роль рек российской Арктики в формировании облаков

Для этого исследователи сопоставили результаты наблюдений в Тикси со снимками, которые периодически получали климатические спутники Aqua, Envisat и CryoSat-2 и проследили за тем, как перемены в погоде и характере движения ветров и водных потоков влияли на концентрацию и типичные размеры аэрозольных частиц. Эти расчеты указали на то, что скорость формирования частиц утраивалась и темпы их увеличения в размерах повышались на 60% в тех случаях, когда воздушные потоки проходили над водами, носимыми сибирскими реками.