Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОИЯИ готовится получить новый химический элемент осенью 2026 года

Проект по его синтезу готовился более четырех лет, сообщил директор института академик РАН Григорий Трубников.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) планирует получить новый, 119-й химический элемент таблицы Менделеева осенью 2026 года — по крайней мере «в сентябре-октябре увидеть его первые признаки». Об этом сообщил директор института академик РАН Григорий Трубников на стратегической сессии в госкорпорации «Росатом», посвященной развитию Национального центра физики и математики (НЦФМ).

«Проект, тоже известный всему миру, — это синтез сверхтяжелых элементов, заполнение новых клеточек в таблице Менделеева. Так вот, в этом году в мае мы планируем начать путешествие к 119-му элементу, поиск 119-го элемента и 120-го», — отметил Трубников.

Проект по синтезу, («по походу за 119-м»), как заметил академик Трубников, готовился более четырех лет, в настоящее время находится на финальной стадии подготовки.

«5−6 февраля мы в Сарове проводим большое совещание со всеми участниками нашей кооперации, ждем, что мишени из берклия и калифорния в мае прибудут в Дубну. У нас всего полгода, потому что берклий распадется за это время. Нам нужно к маю быть всем максимально готовым, начать облучение берклия пучком титана, который нам готовят весной, и к сентябрю-октябрю увидеть первые признаки нового элемента в таблице Менделеева», — рассказал Трубников.

Директор ОИЯИ, расположенного в подмосковном городе Дубна, упомянул и такие наукограды как Саров, Снежинск и Димитровград, участвующие в проекте.

НЦФМ строится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2020 года вблизи города Сарова Нижегородской области, он является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий в России (2022−2031). В реализации задачи участвуют ГК «Росатом», Российская академия наук, Минобрнауки РФ, МГУ им. М. В. Ломоносова, Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ, НИЦ «Курчатовский институт» и ОИЯИ. Сессия посвящена итогам пятилетия со дня основания НЦФМ и планам по его развитию до 2030 и 2045 годов.