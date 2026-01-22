ОИЯИ готовится получить новый химический элемент осенью 2026 года

«5−6 февраля мы в Сарове проводим большое совещание со всеми участниками нашей кооперации, ждем, что мишени из берклия и калифорния в мае прибудут в Дубну. У нас всего полгода, потому что берклий распадется за это время. Нам нужно к маю быть всем максимально готовым, начать облучение берклия пучком титана, который нам готовят весной, и к сентябрю-октябрю увидеть первые признаки нового элемента в таблице Менделеева», — рассказал Трубников.