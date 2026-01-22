ОИЯИ готовится получить новый химический элемент осенью 2026 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) планирует получить новый, 119-й химический элемент таблицы Менделеева осенью 2026 года — по крайней мере «в сентябре-октябре увидеть его первые признаки». Об этом сообщил директор института академик РАН Григорий Трубников на стратегической сессии в госкорпорации «Росатом», посвященной развитию Национального центра физики и математики (НЦФМ).
«Проект, тоже известный всему миру, — это синтез сверхтяжелых элементов, заполнение новых клеточек в таблице Менделеева. Так вот, в этом году в мае мы планируем начать путешествие к 119-му элементу, поиск 119-го элемента и 120-го», — отметил Трубников.
Проект по синтезу, («по походу за 119-м»), как заметил академик Трубников, готовился более четырех лет, в настоящее время находится на финальной стадии подготовки.
«5−6 февраля мы в Сарове проводим большое совещание со всеми участниками нашей кооперации, ждем, что мишени из берклия и калифорния в мае прибудут в Дубну. У нас всего полгода, потому что берклий распадется за это время. Нам нужно к маю быть всем максимально готовым, начать облучение берклия пучком титана, который нам готовят весной, и к сентябрю-октябрю увидеть первые признаки нового элемента в таблице Менделеева», — рассказал Трубников.
Директор ОИЯИ, расположенного в подмосковном городе Дубна, упомянул и такие наукограды как Саров, Снежинск и Димитровград, участвующие в проекте.
НЦФМ строится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2020 года вблизи города Сарова Нижегородской области, он является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий в России (2022−2031). В реализации задачи участвуют ГК «Росатом», Российская академия наук, Минобрнауки РФ, МГУ им. М. В. Ломоносова, Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ, НИЦ «Курчатовский институт» и ОИЯИ. Сессия посвящена итогам пятилетия со дня основания НЦФМ и планам по его развитию до 2030 и 2045 годов.