Дна безрыбье. Как скажется на экономике резкое снижение воды в реке Дон

«Бывает так, что в начале сезона — октябре-ноябре — осадков выпадает мало, и это вызывает тревогу. Но затем, как это часто бывает зимой, ситуация меняется. Взять хотя бы нынешнюю зиму: несмотря на сухой ноябрь и декабрь, уже в январе снега выпало не меньше нормы, а то и больше. Поэтому делать какие-либо прогнозы относительно водности Дона и того, чего нам ждать к весеннему паводку, имеет смысл не раньше конца зимы», — пояснил эколог.