Дна безрыбье. Как скажется на экономике резкое снижение воды в реке Дон

Ситуация, говорят, близка к экстремальной. Такого, утверждают исследователи, не бывало целых 70 лет.
Виной тому — аномально тёплая зима прошлого года: и снега с гулькин нос, и весеннего половодья почти не было. А теперь пожинаем плоды? Как может отразиться эта ситуация на экономике региона? Что станет с рыбой? И что делать предпринимателям, чья работа напрямую связана с речной навигацией или выловом водных биоресурсов? Выяснял rostov.aif.ru.
Наверху — «воруют»?
Сейчас на Дону только и разговоров, что о реке. Обсуждают новые исследования учёных Азово-Черноморского филиала ВНИРО.
«По предварительным данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 2025 году объём годового стока реки Дон в створе станицы Раздорской, составив около 10 км³, относится к одному из самых низких за период зарегулированного режима. Аналогами такого стока являются 1972 и 2020 годы», — сказано в сообщении исследователей института.
Если воды мало, значит, относиться к ней нужно бережнее. Причём делать это должны жители всех регионов, по территории которых несёт свои воды вольный Дон.
«Государство выделяет достаточно серьёзные деньги. Нужно, чтобы все водопотребители, в том числе фермерские хозяйства, приводили в порядок потребление воды и не расходовали излишнее количество. Потому что очень много воды просто до Ростовской области не доходит, они ещё наверху там, наверху, “воруют” — Воронежская область, Липецкая — из Дона тянут», — пояснил rostov.aif.ru доктор экономических наук, профессор кафедры «Финансы и кредит» ЮФУ Олег Свиридов.
Всё это, подчёркивает эксперт, влияет и на судоходство: снижается проходимость судов, тоннаж проходимых судов уменьшается.
«Плюс, конечно, резкое падение уровня воды даёт шансы, что некоторые нефтеналивные суда могут сесть на мель. На рыбу, конечно, влияет. Если раньше мы — Дон — в Азовское море сбрасывали воды больше, чем Кубань, то сейчас наоборот: они сбрасывают туда 60%, мы — только 40%. Вода солонеет, рыба там выживает не всякая. Построили Багаевский гидроузел, на рыбу сильно повлияло, единственной только донской селёдке будет всё равно», — пояснил Олег Юрьевич.
Ещё одна экономическая проблема связана с повышением уровня солёности Азовского моря, что так или иначе скажется и на состоянии воды в реке.
«Если вода станет солёная и в Дону, то город-миллионник должен будет думать, как потреблять ресурс. Придётся строить дополнительные гидроочистные сооружения. Потому что если ещё в полосе города проблема кое-как решается, то на протяжении реки всякие хозяйствующие субъекты чего только не сбрасывают в воду — один бог знает. То есть нужно, чтобы природоохранная прокуратура ещё сильнее контролировала ситуацию, чтобы реку не загрязняли», — уверен профессор.
«Гонка за хайпом».
О том, что ресурсы нужно беречь, говорит и эколог, разработчик систем экологической безопасности Андрей Зайчиков. Однако говорить о «критическом» состоянии реки Дон он не берётся. Бывало даже хуже — и ничего, справились.
«Ещё несколько лет назад была действительно экстремальная ситуация: лёд в русле трескался, а люди гуляли по обнажившемуся дну. Однако сейчас подобного нет. У учёных иногда возникает привычка брать небольшой временной отрезок вне контекста, что может приводить к излишнему драматизму или “гонке за хайпом”», — рассказал rostov.aif.ru эксперт.
И добавляет: сезон максимального наполнения Дона — за счёт осадков и талых вод — длится примерно с октября по конец марта. То есть в течение пяти-шести месяцев уровень реки формируется под влиянием дождей и снега.
«Бывает так, что в начале сезона — октябре-ноябре — осадков выпадает мало, и это вызывает тревогу. Но затем, как это часто бывает зимой, ситуация меняется. Взять хотя бы нынешнюю зиму: несмотря на сухой ноябрь и декабрь, уже в январе снега выпало не меньше нормы, а то и больше. Поэтому делать какие-либо прогнозы относительно водности Дона и того, чего нам ждать к весеннему паводку, имеет смысл не раньше конца зимы», — пояснил эколог.
Но всё же это не отменяет того, что возникла серьёзная обеспокоенность.
«Проблема требует комплексного подхода. В первую очередь, необходимо восстановить систему контроля за использованием водных ресурсов. Особенно остро стоит вопрос бесконтрольной распашки сельхозугодий в прибрежных зонах — это напрямую ведёт к обмелению водоёмов и смыву лишнего грунта, что усугубляет экологическую ситуацию», — продолжает специалист.
Также, по его мнению, требуется чёткая регуляция полива. В регионе неоднократно поступали жалобы на нелегальные запруды и плотины, а также на несправедливое распределение воды, когда одни получают её избыток, а другие остаются без необходимого объёма.
Без системного анализа всех этих факторов и слаженной работы водохозяйственного комплекса стабильного решения, опасаются эксперты, не достичь. Всё должно быть, уверяют специалисты, прозрачно, регулируемо и под контролем.
Если говорить о судоходстве, то, как удалось выяснить rostov.aif.ru, для нормальной навигации необходим уровень глубины 4 метра. Если он меньше, могут быть введены ограничения по осадке судна. Это, в свою очередь, приведёт к тому, что капитанам придётся брать меньше груза или пассажиров.
По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, снижение уровня воды в Дону действительно может привести к ограничению загрузки судов. «Вместо 6,5 тыс. тонн они берут по пять или четыре тысячи. Это резко снижает эффективность перевозки и увеличивает стоимость фрахта», — пояснил он РБК Ростов.
Кстати, сезон навигации прошлого года был как раз маловодным, что вызывало некоторые опасения у представителей отрасли. Однако завершить навигацию всё же удалось без каких-либо происшествий. Пока же, уверяют специалисты, выводы делать рано. Доживём до весны — а там и видно будет.