На Дону популяция пиленгаса восстановилась до 20 тысяч тонн

По данным специалистов института, принятые в 2019 году меры по восстановлению популяции пиленгаса обеспечили рост запасов выше критического уровня в 2 тыс. тонн и стабильное увеличение численности.
С середины 1990-х до начала 2010-х годов пиленгас занимал ведущие позиции среди промысловых объектов Азовского моря. Его запасы достигали 50 тыс. тонн, а общая добыча составляла 8−10 тыс. тонн ежегодно. «Однако интенсивная эксплуатация, включая незаконный, нерегулируемый и неконтролируемый промысел, привела к существенному сокращению численности популяции и уловов с 2013 по 2022 год», — уточнили специалисты.
В филиале пояснили — ежегодно в осенне-зимний период ВНИРО проводит в Азовском море специализированную учетную траловую съемку для оценки запасов пиленгаса и камбалы-калкан.
«По результатам съемки, проведенной в конце 2025 года, можно утверждать, что прогнозы ученых верны, и мы действительно последние годы имеем урожайные поколения пиленгаса», — говорится в сообщении ведомства.