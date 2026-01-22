На Дону популяция пиленгаса восстановилась до 20 тысяч тонн

Береговые бригады выловили в Азовском море и Таганрогском заливе 1,7 тыс. тонн пиленгаса в 2025 году, что на 26% превышает показатели предыдущего года. Численность популяции достигла около 20 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба Азово-Черноморского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии.