Выполнил задачу под огнем артиллерии и атаками дронов: командира из Башкирии представили к госнаграде ЛНР

Василь Аслаев из Башкирии, командир танкового взвода танкового батальона имени Сергея Зорина полка «Башкортостан», в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении взвод Аслаева попал под артиллерийский обстрел и атаки беспилотников. Несмотря на сложную обстановку, командир, как сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон», обеспечил полное выполнение поставленной задачи.
За проявленные героизм и самоотверженность Василь Аслаев был представлен к государственной награде Луганской Народной Республики.
