Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выполнил задачу под огнем артиллерии и атаками дронов: командира из Башкирии представили к госнаграде ЛНР

Командир из Башкирии получит госнаграду ЛНР.

Василь Аслаев из Башкирии, командир танкового взвода танкового батальона имени Сергея Зорина полка «Башкортостан», в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении взвод Аслаева попал под артиллерийский обстрел и атаки беспилотников. Несмотря на сложную обстановку, командир, как сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон», обеспечил полное выполнение поставленной задачи.

За проявленные героизм и самоотверженность Василь Аслаев был представлен к государственной награде Луганской Народной Республики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.