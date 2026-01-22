Глава нижегородского Минтранса озвучил среднюю зарплату водителя автобуса

Как констатировал на заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области заместитель министра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин 22 января, в регионе всё ещё наблюдается нехватка водителей для транспортной системы.
Реализуется ряд мероприятий, направленных на привлечение водительского состава: досрочное пенсионное обеспечение, увеличение ежегодного отпуска, санаторно-курортное лечение для сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста, а также предоставление путёвок в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников предприятия. Кроме того, удалось привлечь сотрудников благодаря единовременной выплате, которая составляет 150 тыс. рублей при трудоустройстве. Также действенной мерой названо бесплатное обучение с последующим трудоустройством на предприятии и переподготовка за счёт предприятия.
Средняя заработная плата водителя автобуса в регионе составляет 130 тыс. рублей до вычета налогов. Однако, как уточнил Денис Рябинин, включая переработку по факту на руки они получают около 110 тыс. рублей.
В результате, в 2025 году в Нижегородпассажиравтотранс пришли 53 сотрудника в при общем количестве около 800 водителей, а в Нижегородэлектротранс — 35 сотрудников при численности около 200.
Напомним, осенью 2025 года нижегородские депутаты приняли проект обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с планом по снижению кадрового голода водителей автобусов.