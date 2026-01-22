Глава нижегородского Минтранса озвучил среднюю зарплату водителя автобуса

Реализуется ряд мероприятий, направленных на привлечение водительского состава: досрочное пенсионное обеспечение, увеличение ежегодного отпуска, санаторно-курортное лечение для сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста, а также предоставление путёвок в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников предприятия. Кроме того, удалось привлечь сотрудников благодаря единовременной выплате, которая составляет 150 тыс. рублей при трудоустройстве. Также действенной мерой названо бесплатное обучение с последующим трудоустройством на предприятии и переподготовка за счёт предприятия.