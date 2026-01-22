Ричмонд
Минское метро сказало про таинственную дверь на станции «Площадь Ленина»

Метрополитен раскрыл тайну двери в стене на «Площади Ленина» в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Минское метро сказало про таинственную дверь на станции «Площадь Ленина». Подробности опубликованы в телеграм-канале минского метрополитена.

В организации обратили внимание, что иногда на платформах станций метро взгляд пассажиров цепляется за двери, которые находятся в стене. Там замечают: пассажиры порой думают, что это едва ли не переход на другую ветку. Или — секретный кабинет, чуть ли не портал в другое измерение. Однако в реальности все более прозаично, говорят в Минском метрополитене:

«За такими дверями обычно проходят кабельные трассы и инженерные коммуникации, которые обеспечивают работу станции: освещение, связь, автоматику».

Минское метро сказало про таинственную дверь на станции «Площадь Ленина». Фото: телеграм-канал минского метрополитена.

Тем временем четвертая кольцевая линия метро в Минске планируется с 15 станциями.

Кстати, Мингорсовет сказал, за счет чего ускорится строительство метро в Минске.

А еще Минсвязи ограничило безлимитные тарифы мобильной связи для белорусов.