Минское метро сказало про таинственную дверь на станции «Площадь Ленина». Подробности опубликованы в телеграм-канале минского метрополитена.
В организации обратили внимание, что иногда на платформах станций метро взгляд пассажиров цепляется за двери, которые находятся в стене. Там замечают: пассажиры порой думают, что это едва ли не переход на другую ветку. Или — секретный кабинет, чуть ли не портал в другое измерение. Однако в реальности все более прозаично, говорят в Минском метрополитене:
«За такими дверями обычно проходят кабельные трассы и инженерные коммуникации, которые обеспечивают работу станции: освещение, связь, автоматику».
Минское метро сказало про таинственную дверь на станции «Площадь Ленина». Фото: телеграм-канал минского метрополитена.
Тем временем четвертая кольцевая линия метро в Минске планируется с 15 станциями.
Кстати, Мингорсовет сказал, за счет чего ускорится строительство метро в Минске.
А еще Минсвязи ограничило безлимитные тарифы мобильной связи для белорусов.