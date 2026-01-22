Комфорт как в бизнес-классе: челябинский метротрам получил вагоны с сенсорными экранами

Кроме того, вагоны оснастили системой туристического информирования. В салонах установлены светопропускаемые сенсорные экраны, размещенные в оконных проемах первой и третьей секций. С их помощью пассажиры смогут получать актуальную информацию о маршрутах, достопримечательностях и городской навигации.