Комфорт как в бизнес-классе: челябинский метротрам получил вагоны с сенсорными экранами

Челябинск готовится принять новую партию современных трамваев. Усть-Катавский вагоностроительный завод изготовил пять трехсекционных вагонов для метротрама, которые уже прошли обкатку и в ближайшее время выйдут на городские маршруты.
Главной особенностью новых составов стала система «теплый пол», установленная в зоне дверных проемов. Это решение призвано повысить комфорт пассажиров в холодное время года и снизить риск обледенения пола при посадке и высадке.
Кроме того, вагоны оснастили системой туристического информирования. В салонах установлены светопропускаемые сенсорные экраны, размещенные в оконных проемах первой и третьей секций. С их помощью пассажиры смогут получать актуальную информацию о маршрутах, достопримечательностях и городской навигации.
Обновили и рабочее место водителя — в кабине появились видеозеркала, которые обеспечивают лучший обзор и повышают безопасность движения.
Для удобства пассажиров в салоне предусмотрены автоматы по продаже разовых билетов, восемь валидаторов для безналичной оплаты и USB-розетки с разъемами для разных типов устройств.
На заводе отметили, что новые вагоны соответствуют современным требованиям к городскому транспорту и ориентированы на повышение комфорта и доступности перевозок, передает ЕАН.