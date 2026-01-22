Мистер Биг из «Секса в большом городе» раскрыл причину ссоры с Паркер

Звезда сериала «Секс в большом городе» Крис Нот раскритиковал реакцию Сары Джессики Паркер на обвинения в сексуальном насилии в его адрес. Подробностями он поделился в подкасте Really Famous с Карой Майер Робинсон. Детали разговора до выхода интервью приводит People.
Нот и Паркер играли влюбленных в культовом сериале 1990-х «Секс в большом городе», Нот также появился в эпизоде его сиквела — проекте «И просто так».
«Мы не друзья, думаю, что это очевидно», — заявил Нот, сославшись на реакцию Паркер в 2021 году, после того как The Hollywood Reporter опубликовал статью, в которой две женщины обвинили его в изнасиловании. Одна из них утверждала, что познакомилась с Нотом в 2004 году, когда ей было 22 года, а вторая якобы встретилась с актером в 2015 году, ей на тот момент было 25 лет. Впоследствии еще одна женщина обвинила Нота в сексуализированном насилии, инцидент якобы произошел в 2010 году, ей тогда было 18 лет. Заявление этой женщины опубликовали в Daily Beast.
Нот отрицал все обвинения, утверждая, что «никогда не пересекал черту дозволенного». Он назвал статьи сфабрикованными.
Тем менее вскоре после этих обвинений Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис выпустили совместное заявление, в котором утверждали, что глубоко опечалены обвинениями против Нота и выступили в поддержку обвинивших его женщин.
«Их заявление — бренд-менеджмент, это было печально, разочаровывающе и поразительно», — поделился переживаниями Нот. По его мнению, бывшим коллегам нужно было сначала позвонить ему и узнать его версию, ведь они долго работали вместе и давно были знакомы.
Нот признался, что реакция коллег причинила ему боль и «затронула буквально все».
Скандал вокруг сериала «И просто так» из-за Ким Кэтролл
Первый сезон «И просто так» вышел в 2021 году, второй — в 2023-м, а третий — в 2025-м. В центре сюжета все так же давние подруги, только их уже не четыре, а три: игравшая Саманту Ким Кэтролл покинула проект. Сериал сосредоточился на новых событиях и карьерных вызовах героинь.
Второй сезон завершился званым ужином, в этом же эпизоде состоялось эпизодическое появление Ким Кэтролл. В минутной сцене ее героиня Саманта позвонила подруге из машины в Лондоне и сказала, что не сможет приехать на вечеринку: «Мой рейс задерживается на три часа, Кэрри! Я не смогу успеть вовремя». При этом на съемках она не пересекалась ни с кем из основного актерского состава и с шоураннером. До ее эпизодической роли в финале второго сезона отсутствие Саманты объяснялось переездом в Лондон. В 2019-м актриса объявила о «расставании» с этим персонажем.
Как призналась Кэтролл, она узнала о старте работы над сиквелом из соцсетей. А после выхода сериала на экраны лайкнула несколько постов с отзывами, в которых продолжение называли «скучным».
Много лет между Ким Кэтролл и коллегами по сериалу были напряженные отношения. Еще в 2008 году перед съемками полнометражного фильма о героинях сериала актриса вела переговоры о том, чтобы получать «больше денег и творческой свободы» на фоне того, что Сара Джессика Паркер стала исполнительным продюсером проекта. В 2016 году Кэтролл отказалась сниматься в третьем полнометражном фильме, а спустя год заявила, что она и другие главные актрисы «никогда не были подругами».