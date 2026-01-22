Мистер Биг из «Секса в большом городе» раскрыл причину ссоры с Паркер

«Мы не друзья, думаю, что это очевидно», — заявил Нот, сославшись на реакцию Паркер в 2021 году, после того как The Hollywood Reporter опубликовал статью, в которой две женщины обвинили его в изнасиловании. Одна из них утверждала, что познакомилась с Нотом в 2004 году, когда ей было 22 года, а вторая якобы встретилась с актером в 2015 году, ей на тот момент было 25 лет. Впоследствии еще одна женщина обвинила Нота в сексуализированном насилии, инцидент якобы произошел в 2010 году, ей тогда было 18 лет. Заявление этой женщины опубликовали в Daily Beast.