Подписан договор о КРТ в районе улицы Бориса Панина в Нижнем Новгороде

Договор о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в границах улиц Бориса Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской, Высоковского проезда в Советском районе подписан между правительством Нижегородской области, администрацией Нижнего Новгорода и инвестором ООО СЗ «Эколайф».
По итогам торгов цена права на заключение договора комплексного развития территории площадью 3,34 га составила 406,6 млн рублей при начальной стоимости 11,73 млн рублей. Общий объем обязательств инвестора по проекту, включая расходы на улучшение жилищных условий населения и строительство социальных объектов, превышает 2,2 млрд рублей.
Проект предусматривает строительство более 47 тысяч кв. м современного жилья на месте 20 аварийных и ветхих многоквартирных домов, а также создание новой социальной инфраструктуры.
«Реализация этого проекта станет еще одним шагом в системной работе по обновлению как жилого фонда, так и городской среды в целом. За счет средств инвестора здесь должны быть построены детский сад на 200 мест и поликлиника на 100 посещений в смену», — сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин.
Реализация проекта также позволит улучшить жилищные условия для 359 жителей 190 квартир, расположенных в домах с высокой степенью износа.