И в 30 лет вместе с мамой. Почему в ЕС дети не уходят из родительских домов

«Причины могут быть самые разные, — считает эксперт. — Далеко не всегда это просто нежелание снимать собственное жилье. Его же еще на что-то надо снимать. Я вас уверяю, что очень многие дети с огромным удовольствием, в том числе и совершеннолетние, жили отдельно от родителей, была бы такая возможность. Учитывая стоимость аренды недвижимости в крупных городах, для многих это просто нереально. А когда взрослые дети работают, значит, они платят налоги государству со своего дохода. Ситуация, когда взрослые дети просто являются иждивенцами, сидят в доме родителей или ничего не делают, мне кажется надуманной. Если же у меня ребенок, допустим, учится в вузе, получает образование, причем учится как следует, и я оплачиваю ему это образование, с моей точки зрения, это абсолютно правильно, что он живет вместе со мной в доме. И тот факт, что он совершеннолетний, никакого значения здесь не имеет».