И в 30 лет вместе с мамой. Почему в ЕС дети не уходят из родительских домов

Вырос? Плати налоги
Раз человек не платит аренду за жилье и не покупает свою недвижимость, это расценивается испанским налоговым управлением как дополнительный доход, скрытое дарение. А за это нужно заплатить налог. Поэтому, если взрослый ребёнок (особенно работающий) длительно живёт в квартире или доме родителей без договора аренды и без символической оплаты, то налоговая служба рассматривает это как налогооблагаемый доход и может назначить выплаты. Размер зависит от рыночной стоимости аренды аналогичного жилья, продолжительности проживания. Власти учтут возраст детей, работают ли они
В Англии проживание взрослых детей с родителями тоже может повлиять на налоги и льготы. Например, если в доме живет только один родитель, то он теряет 25%-ю скидку на муниципальный налог, когда ребенку исполняется 18 лет. Считается, что взрослых уже двое, поэтому льгота не положена. Однако она сохранится, если совершеннолетний ребенок учится очно в вузе, проходит стажировку или за него еще выплачивается пособие.
В Европе почти половина молодых людей 17−34 лет живет с родителями. И это число каждый год немного растет. По данным Евростата, в 2024—2025 годах в среднем взрослые дети съезжали от родителей в 26,2 года. Однако в разных странах ситуация отличается. Например, в Швеции принято рано начинать самостоятельную жизнь, уже в 17 лет. В Дании и Финляндии покидают родительский дом примерно в 21 год. В Германии — около 24 лет. А вот в Испании, Италии, Греции живут с родителями до 30 лет. Например, в Испании до 80% молодежи остаются в родительском доме до 30-летнего возраста.
Нет самостоятельности или денег?
Выходит, современная молодежь становится все более несамостоятельной?
«Уровень инфантилизма молодых людей сегодня колоссальный везде — и в Европе, и в России, — рассказал aif.ru семейный и подростковый психолог, доктор психологических наук Илья Слободчиков. — Хотя нельзя рассматривать всю популяцию молодежи и говорить о том, что раньше она была более самостоятельной, сейчас — менее. Это зависит от воспитания, особенностей характера, ситуации взаимоотношений с родителями. Но в целом уровень инфантилизации высокий, это абсолютный факт. И отчасти это защитная тенденция, отчасти история, связанная с серьезно улучшившимся материальным статусом и доступностью очень многих вещей».
Однако проживание вместе с родителями может объясняться не только несамостоятельностью взрослых детей.
«Причины могут быть самые разные, — считает эксперт. — Далеко не всегда это просто нежелание снимать собственное жилье. Его же еще на что-то надо снимать. Я вас уверяю, что очень многие дети с огромным удовольствием, в том числе и совершеннолетние, жили отдельно от родителей, была бы такая возможность. Учитывая стоимость аренды недвижимости в крупных городах, для многих это просто нереально. А когда взрослые дети работают, значит, они платят налоги государству со своего дохода. Ситуация, когда взрослые дети просто являются иждивенцами, сидят в доме родителей или ничего не делают, мне кажется надуманной. Если же у меня ребенок, допустим, учится в вузе, получает образование, причем учится как следует, и я оплачиваю ему это образование, с моей точки зрения, это абсолютно правильно, что он живет вместе со мной в доме. И тот факт, что он совершеннолетний, никакого значения здесь не имеет».
По мнению психолога, данные действия властей никак не связаны с тем, чтобы стимулировать самостоятельность современной молодежи. «Я вообще считаю, что государство слишком много вмешивается в то, чего его не касается. Каждый человек платит налоги, мы их платим в огромном количестве со всех своих заработков. И в Европе ситуация ровно та же самая. Если государству нечего делать, только искать дыры в своем кармане и пытаться их зашить чужими нитками, то это проблема государства, а не самостоятельности детей», — отмечает Илья Слободчиков.