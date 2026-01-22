Прокуратура Омской области взыскивает у опекунши более 300 тыс. рублей

Прокуратура Горьковского района Омской области выявила грубое нарушение прав двух несовершеннолетних сирот, находившихся под опекой местной жительницы. По информации комитета по образованию районной администрации, проверка установила, что с 2021 года женщина, проживающая в поселке Алексеевский вместе с собственными детьми и сожителем, приняла под опеку 13-летнюю девочку и ее 11-летнего брата.
Дети получали пенсию по потере кормильца и ежемесячные социальные выплаты, однако все средства зачислялись на банковские счета, оформленные на имя опекунши. Вместо того чтобы использовать деньги на содержание, питание, одежду, обучение и развитие детей, женщина тратила их на личные нужды, а в отчёты в органы опеки предоставляла заведомо ложные документы — в том числе поддельные чеки.
После того как опекунша была отстранена от исполнения обязанностей по инициативе органов власти, выяснилось, что на средства сирот было приобретено имущество общей стоимостью свыше 300 000 рублей: два смартфона, телевизор, мебель, холодильник, морозильный ларь и другая техника. Однако женщина отказалась передать эти вещи детям, заявив, что готова компенсировать лишь часть стоимости — например, половину цены комода и кухонного стола. При этом она сама признала, что некоторые чеки, представленные в отчётах, не соответствовали действительности.
В целях защиты законных интересов несовершеннолетних прокуратура подала в суд иск о понуждении опекунши либо вернуть имущество, приобретённое на деньги детей, либо возместить его стоимость в полном объеме.
Кроме того, по факту растраты средств сирот на личные цели, не связанные с их воспитанием и содержанием, прокуратура инициировала доследственную проверку на предмет наличия в действиях женщины признаков преступления, предусмотренного статьёй 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). Ход проверки находится на контроле надзорного ведомства.
