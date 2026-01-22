Прокуратура Омской области взыскивает у опекунши более 300 тыс. рублей

После того как опекунша была отстранена от исполнения обязанностей по инициативе органов власти, выяснилось, что на средства сирот было приобретено имущество общей стоимостью свыше 300 000 рублей: два смартфона, телевизор, мебель, холодильник, морозильный ларь и другая техника. Однако женщина отказалась передать эти вещи детям, заявив, что готова компенсировать лишь часть стоимости — например, половину цены комода и кухонного стола. При этом она сама признала, что некоторые чеки, представленные в отчётах, не соответствовали действительности.