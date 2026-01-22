Мошенники выманили у юной уфимки сейфы с деньгами: в них было 3 млн рублей

На следующий день лжесотрудник Росфинмониторинга выяснил, что в квартире есть два сейфа с деньгами, пароль от которых девочке известен. Злоумышленники пригрозили обыском, после чего заявили, что для «проверки» сейфы заберет курьер. Чтобы дома никого не было, они перевели 500 рублей счету младшей сестры жертвы под предлогом, чтобы та ушла гулять. Когда школьница осталась одна, приехал курьер, который под дистанционным руководством «специалиста» упаковал сейфы в коробки и изъял у нее сим-карту «для проверки».