Мошенники выманили у юной уфимки сейфы с деньгами: в них было 3 млн рублей

В Уфе завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой изощренной схемы стала 15-летняя школьница, которая под давлением аферистов, представлявшихся сотрудниками госорганов, передала курьеру два домашних сейфа с наличными деньгами на общую сумму более 3 миллионов рублей.
Как установили сотрудники полиции, накануне на телефон девочки поступил звонок от человека, назвавшегося работником сети гипермаркетов. Он сообщил о якобы оформленной доставке и выманил у нее код из SMS. После этого пришло сообщение о «несанкционированной доверенности» на портале «Госуслуги» с указанием позвонить на «горячую линию». Испуганная школьница выполнила требование.
Далее по телефону с ней поочередно общались «специалисты Минцифры, Росфинмониторинга и спецслужб». Мошенники убедили ее, что семье грозит уголовное преследование, а все средства на счетах находятся под угрозой. Они запретили ей рассказывать о ситуации родителям, пользоваться интернет-поиском и требовали поддерживать постоянную видеосвязь.
На следующий день лжесотрудник Росфинмониторинга выяснил, что в квартире есть два сейфа с деньгами, пароль от которых девочке известен. Злоумышленники пригрозили обыском, после чего заявили, что для «проверки» сейфы заберет курьер. Чтобы дома никого не было, они перевели 500 рублей счету младшей сестры жертвы под предлогом, чтобы та ушла гулять. Когда школьница осталась одна, приехал курьер, который под дистанционным руководством «специалиста» упаковал сейфы в коробки и изъял у нее сим-карту «для проверки».
Пропажа была обнаружена вечером, когда вернулись родители. Только тогда школьница осознала, что стала жертвой мошенников.
В МВД Башкирии обратились к родителям с призывом проявлять повышенную бдительность в вопросах цифровой безопасности детей и вести с ними открытый диалог о подобных схемах, так как преступники целенаправленно используют доверчивость подростков.
