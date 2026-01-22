В Ростовской области одобрили идею продавать бензин по паспорту

В минэкономразвития Ростовской области признали «достаточно обоснованным» предложение о запрете на продажу моторного топлива несовершеннолетним. Оценку вынесли после публичных консультаций по проекту, с комментариями можно ознакомиться на сайте донского правительства.
Проект был подготовлен прокуратурой Ростовской области. Идею о продаже бензина по паспорту начали развивать для повышения безопасности на дорогах, так как в регионе возросло количество ДТП с участием подростков на кроссовых мотоциклах, питбайках и других подобных средствах передвижения.
Авторы проекта предложили запретить розничную продажу топлива молодым людям, не достигшим 18-ти лет. При этом в качестве исключения оставили случаи заправки транспорта молодежью, «достигшей 16-ти лет и имеющей право на управление».
В минэкономразвития Дона подтверждают опасность.
— На территории области за последние 5 лет количество ДТП с участием детей-мотоциклистов увеличилось в 4 раза (с 7 до 28), а число раненых — в 5 раз (с 5 до 28). Указанная динамика свидетельствует о необходимости внедрения предлагаемого правового регулирования, — отмечают в министерстве.
При этом эксперты отмечают, что в проекте нет положений, предусмативающих «избыточные обязанности для предпринимателей». Однако утверждается, что «финансовые издержки, связанные с реализацией запрета, не будут избыточными с учетом цели регулирования».
