В Ростовской области одобрили идею продавать бензин по паспорту

— На территории области за последние 5 лет количество ДТП с участием детей-мотоциклистов увеличилось в 4 раза (с 7 до 28), а число раненых — в 5 раз (с 5 до 28). Указанная динамика свидетельствует о необходимости внедрения предлагаемого правового регулирования, — отмечают в министерстве.