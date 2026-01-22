Ричмонд
На Крымском мосту возобновили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили, сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.

Движение перекрыли в 15.15 мск. Причины не назывались. Мост был закрыт более часа.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.

