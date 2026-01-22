Обильные осадки помогли отменить графики подачи воды в Алуште

В Изобильненском водохранилище Алушты благодаря обильным осадкам пополнились водные запасы. Это дало возможность отменить графики подачи воды в городе, сообщил РИА Новости Крым руководитель предприятия «Вода Крыма» Максим Новик.
В настоящее время Изобильненское водохранилище наполнено лишь на 30%, однако вводить режим экономии водных ресурсов сейчас не планируется, поскольку вода продолжает поступать.
«Основной период накопления осадков — это февраль, март, апрель. Мы рассчитываем, что к лету водохранилище заполнится на 70%», — сообщил Новик.
Наибольший приток в Крыму наблюдается в водохранилища, снабжающие водой Ялту, а также Белогорское и Тайганское, которые обеспечивают водой Феодосию, Судак, Керчь и Ленинский район.