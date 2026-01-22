Адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать

Специалист обращает внимание, что в момент переезда, при смене работы или оформлении документов у белорусов всегда должен быть паспорт или же документ, который его заменяет. Она добавляет, что не стоит выбрасывать и личные документы: свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака и о его расторжении, документы о смене фамилии, военный билет и так далее.