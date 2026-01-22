Адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Инесса Ловягина назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать. Подробности приводит БелТА.
Специалист обращает внимание, что в момент переезда, при смене работы или оформлении документов у белорусов всегда должен быть паспорт или же документ, который его заменяет. Она добавляет, что не стоит выбрасывать и личные документы: свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака и о его расторжении, документы о смене фамилии, военный билет и так далее.
Инесса Ловягина подчеркивает, что нельзя выбрасывать и документы о получении образования, включая школьный аттестат. Также она назвала документы, которые подтверждают наличие льгот. По ее словам, белорусам следует внимательнее относиться и к правоустанавливающим документам на имущество. В первую очередь, это свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности, договоры о купле-продаже, брачные договоры и так дале.
Адвокат также назвала, от каких документов белорусам можно избавиться. Это просроченные долговые расписки, медицинские справки, доверенности с истекшим сроком действия и другие временные документы.
— Документы лучше порвать на мелкие кусочки или, как вариант, сжечь для того, чтобы не произошла утечка персональных данных или другой информации, нежелательной к распространению, — поясняет специалист.
Ловягина добавляет: есть документы, которые не нужно хранит вечно, однако и выбрасывать их не следует. К примеру, квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг:
— На них нужно ссылаться в случае возникновения спора. Срок исковой давности составляет три года. То есть, в течение этого времени, документы лучше приберечь.
Ранее специалисты назвали белорусам семейные документы, которые надо хранить вечно.
