Мэр Братска прокомментировал утечку хлора на предприятии

Мэр Братска Александр Дубровин прокомментировал происшествие на Братском лесопромышленном комплексе, где 22 января произошла утечка хлора. Напомним, шесть сотрудников почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью.
Мэр подтвердил, что на предприятии были сразу запущены стандартные процедуры безопасности. На место выехали внутренние службы комбината и бригада скорой помощи.
— Обратившиеся были направлены в городскую больницу для углубленного обследования. Им оказана вся необходимая помощь, состояние здоровья удовлетворительное, — добавил Александр Дубровин.
Он также подчеркнул, что угрозы для экологии, технологических аварий, а также для жизни и здоровья других сотрудников и горожан нет. Комбинат продолжает работать в обычном режиме. Из-за случившегося уже начали работу следователи и прокуратура. Мэр пообещал оперативно информировать жителей о новой информации по мере её поступления.
Напомним, пострадавшими стали четверо сотрудниц подрядной организации и двое работников филиала комбината. Проверки будут оценивать соблюдение природоохранного и промышленного законодательства.
