Стало известно, как идет реконструкция стадиона «Динамо» в Нижнем Новгороде

Сейчас на объекте уже завершены работу по обустройству футбольного поля, оно обрело современное покрытие и игровую разметку. Полностью готовы все легкоатлетические беговые дорожки и зоны для прыжков. Помимо этого, строители установили фундаментные основания для будущих осветительных мачт и проложили магистральные инженерные сети.
Обновление спортобъекта продолжается, в частности, в подтрибунном пространстве монтируются инженерные системы канализации и отопления, одновременно с этим бетонируются конструкции трибун и обустраивается страховочная яма. Параллельно на площадке идет подготовительный этап перед стартом работ по реконструкции фасада здания.
«При наступлении положительных температур будут завершены работы по благоустройству и ремонту плоскостных объектов. Полное завершение работ запланировано на 2026 год», — добавили в министерстве.
