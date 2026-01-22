Стало известно, как идет реконструкция стадиона «Динамо» в Нижнем Новгороде

Сейчас на объекте уже завершены работу по обустройству футбольного поля, оно обрело современное покрытие и игровую разметку. Полностью готовы все легкоатлетические беговые дорожки и зоны для прыжков. Помимо этого, строители установили фундаментные основания для будущих осветительных мачт и проложили магистральные инженерные сети.