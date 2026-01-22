Ричмонд
Стало известно, как идет реконструкция стадиона «Динамо» в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 января, ФедералПресс. Капитальный ремонт стадиона «Динамо» в областной столице выполнен на 75%. Исторический объект, построенный в 1930-е годы и воспитавший не одно поколение чемпионов, обновляется за счет средств областного бюджета.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Работы ведутся в соответствии с графиком, на данный момент капремонт стадиона “Динамо” выполнен на 75% от плана», — сообщили в региональном минспорта.

Сейчас на объекте уже завершены работу по обустройству футбольного поля, оно обрело современное покрытие и игровую разметку. Полностью готовы все легкоатлетические беговые дорожки и зоны для прыжков. Помимо этого, строители установили фундаментные основания для будущих осветительных мачт и проложили магистральные инженерные сети.

Обновление спортобъекта продолжается, в частности, в подтрибунном пространстве монтируются инженерные системы канализации и отопления, одновременно с этим бетонируются конструкции трибун и обустраивается страховочная яма. Параллельно на площадке идет подготовительный этап перед стартом работ по реконструкции фасада здания.

«При наступлении положительных температур будут завершены работы по благоустройству и ремонту плоскостных объектов. Полное завершение работ запланировано на 2026 год», — добавили в министерстве.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что под Нижним Новгородом планируют построить современный концертный зал на 1500 мест. Власти ищут инвестора для создания культурной площадки рядом с трассой «Нижегородское кольцо».