Павлодарцы остались без трамваев из-за санкций против Беларуси

Новую трамвайную ветку, которая будет огибать весь микрорайон «Достык», должны начать укладывать в Павлодаре середине 2026 года. По данным городского акимата, проект полностью готов и прошел госэкспертизу. Протяженность новой трамвайной ветки будет почти 5 км, а на ее укладку выделят из бюджета 2,7 млрд тенге. Полное завершение и запуск запланирован на 2027 год. В 2025 году акимат планировал закупить 25 трамваев.