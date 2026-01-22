Павлодарцы остались без трамваев из-за санкций против Беларуси

Новую трамвайную ветку, которая будет огибать весь микрорайон «Достык», должны начать укладывать в Павлодаре середине 2026 года. По данным городского акимата, проект полностью готов и прошел госэкспертизу. Протяженность новой трамвайной ветки будет почти 5 км, а на ее укладку выделят из бюджета 2,7 млрд тенге. Полное завершение и запуск запланирован на 2027 год. В 2025 году акимат планировал закупить 25 трамваев.
В тендере были рассмотрены заявки: одна из Украины, две из Китая и одна из Беларуси. Из последней страны поставщик выиграл, но заключить договор не удалось. Сумму на приобретение трамваев в размере 8 млрд тенге планировались получить через займ у Европейского банка реконструкции и развития.
«23 октября 2025 года был утвержден 19-ый пакет санкций, который в значительной мере коснулся Республики Беларусь, в результате чего у Банка возникли проблемы с банком-корреспондентом. Таким образом, приобретение трамваев через ЕБРР не представилось возможным», — сообщил Арслан Максутов, заместитель руководителя отдела ЖКХ города Павлодара.
Позже были объявлены еще одни госзакупки, было выделено почти 4 млрд из местного бюджета на приобретение 10 вагонов, однако закупки признаны не состоявшимися. До конца января акимат намерен повторно объявить конкурс.