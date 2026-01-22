Пять новых школ откроют в Краснодаре к 1 сентября

В Краснодаре продолжается масштабное строительство социальных объектов. В настоящее время в городе одновременно возводятся 46 учреждений — 17 школ, 26 детских садов и три физкультурно-оздоровительных комплекса. Работы ведутся без перерывов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что приоритетной задачей остается завершение всех начатых проектов. По его словам, каждый объект должен быть доведен до ввода в эксплуатацию.
Значительную часть социальных учреждений планируется достроить в текущем году. К началу нового учебного года в Краснодаре намерены открыть пять новых школ общей вместимостью 7 750 ученических мест. Образовательные учреждения расположены на улицах имени Летчика Позднякова, имени Профессора Малигонова, Обрывной, Новороссийской и имени Григория Пономаренко.
Отдельное внимание уделяется строительству школы на улице имени Григория Пономаренко, рассчитанной на 1 550 мест. Вопрос ее завершения поднимался на декабрьской прямой линии губернатора, и сейчас объект находится на особом контроле.
Ранее сообщалось, что более 37 млрд рублей направят на строительство соцобъектов на Кубани.