Россиянам назвали даты Масленицы, Великого поста и Пасхи в текущем году

Сразу после него начнется Великий пост. В этот период многие россияне стараются соблюдать ограничения в пище и развлечениях. Традиционный срок поста составляет около двух месяцев, в 2026 году его начало приходится на 23 февраля, а завершение намечено на 11 апреля. Таким образом, число постных дней сократилось до 48 суток.