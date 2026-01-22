Россиянам назвали даты Масленицы, Великого поста и Пасхи в текущем году

Православным христианам предстоит начать подготовку к Великому посту уже в ближайшее время. Масленица, следующий за ней Великий пост и Пасха в текущем году будут ранними.
Так, Масленица, символизирующая проводы зимы и традиционно предшествующая посту, продлится неделю — с 16 по 22 февраля. Любимая народом традиция с блинами и гуляниями закончится Прощеным воскресеньем, во время которого нужно просить прощения у близких за причиненные обиды.
Сразу после него начнется Великий пост. В этот период многие россияне стараются соблюдать ограничения в пище и развлечениях. Традиционный срок поста составляет около двух месяцев, в 2026 году его начало приходится на 23 февраля, а завершение намечено на 11 апреля. Таким образом, число постных дней сократилось до 48 суток.
Этот временной отрезок включает два важных периода: сорокадневную Святую Четыредесятницу и последнюю неделю перед Пасхой — Страстную Седмицу. Именно в эти периоды существуют наиболее строгие требования к образу жизни и рациону питания.
Хотя отказ от определённых продуктов является частью процесса, основное внимание должно уделяться духовной стороне вопроса. Многие ошибочно воспринимают пост как диету, забывая о глубоком смысле происходящего. Настоящая цель — это очищение души, подготовка к главному событию года — Пасхе.
Каждому человеку рекомендуется индивидуально подойти к ограничениям во время поста. Важно учитывать состояние здоровья, личные обстоятельства и получить благословение от своего духовного наставника. Любые радикальные меры недопустимы: самочувствие и внутреннее состояние важнее любых внешних ограничений.
Настоящая радость ждёт нас впереди — Пасха, день Воскресения Христова, выпадает в 2026 году на 12 апреля.
Как сообщал «Югополис», жители Кубани относятся к соблюдению обычаев очень ответственно. А Масленицу широко отмечают практически повсеместно.