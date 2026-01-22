МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Национальный центр физики и математики (НЦФМ) планирует создание нейтринной обсерватории в городе Снежинск Челябинской области. Об этом сообщил научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев на стратегической сессии в госкорпорации «Росатом», посвященной итогам пятилетия со дня основания центра и планам по его развитию до 2030 и 2045 годов.
«Мы планируем создание, по-видимому, еще нескольких установок класса мегасайенс, и одна из этих установок — это нейтринная обсерватория, где мы знаем, что нейтрино — это взгляд в новую физику, взгляд в новый мир», — рассказал Сергеев.
Он напомнил об основной проблеме на пути к изучению легчайших элементарных частиц — нейтрино: они «несут очень много информации, в том числе об устройстве микромира, но детектировать нейтрино крайне сложно» из-за их низких энергий.
«И вот, в этой нашей установке, которая будет построена в Снежинске, мы используем очень мощный источник нейтрино, такой, которого нет нигде больше в мире, и создадим самые чувствительные детекторы для того, чтобы изучать новые возможности», — отметил академик Сергеев.
Национальный центр физики и математики строится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2020 года вблизи города Сарова Нижегородской области, он является флагманским проектом Десятилетия науки и технологий в России (2022−2031). В реализации задачи участвуют ГК «Росатом», Российская академия наук, Минобрнауки РФ, МГУ им. М. В. Ломоносова, Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ, НИЦ «Курчатовский институт» и Объединенный институт ядерных исследований.