НЦФМ планирует создание нейтринной обсерватории

«И вот, в этой нашей установке, которая будет построена в Снежинске, мы используем очень мощный источник нейтрино, такой, которого нет нигде больше в мире, и создадим самые чувствительные детекторы для того, чтобы изучать новые возможности», — отметил академик Сергеев.