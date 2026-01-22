Ричмонд
На севере Башкирии хотят построить птицефабрику: инвесторам предлагают вложить 356 млн рублей

В Башкирии хотят построить птицефабрику за 356 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Корпорация развития Башкирии представила новое инвестиционное предложение по созданию птицеводческого комплекса в Аскинском районе. Проект предполагает строительство предприятия по масштабному производству мяса птицы с поголовьем порядка 265 тысяч единиц.

Общий объем необходимых инвестиций оценивается в 356 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать 24 новых рабочих места. Как отметил генеральный директор корпорации Наиль Габбасов, разработка предложения обусловлена растущим спросом на фермерскую продукцию, наличием в районе необходимой инфраструктуры, сырьевой базы и трудовых ресурсов, а также действующими программами господдержки.

Географическое расположение Аскинского района, по словам Габбасова, откроет возможность для поставок продукции не только внутри Башкирии, но и в соседние регионы. Для удобства инвестора уже подобраны две потенциальные площадки на выбор. В предложении также указаны ключевые финансовые показатели для оценки рентабельности.

Инвестор сможет претендовать на комплекс мер государственной поддержки, включая:

— включение проекта в Перечень приоритетных инвестиционных проектов республики;

— налоговые льготы;

— возможность аренды земельного участка без проведения торгов;

— субсидию на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования;

— грант «Агростартап»;

— грант на развитие материально-технической базы кооперативов.

Корпорация развития готова обеспечить инвестору безвозмездное сопровождение на всех этапах: от подготовки документов для получения льгот до взаимодействия с органами власти, муниципалитетом и ресурсоснабжающими организациями. При необходимости будут проведены индивидуальные финансовые расчеты.

