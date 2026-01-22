Прокуратура Ростовской области потребовала завести дела после аварии на водоводе

В Ростовской области прокуратура потребовала наказать ответственных за длительное отсутствие воды и неэффективную работу водовозок после аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Так, главе города Гуково уже направили представление из-за неудовлетворительной организации подвоза воды.
Представление с требованием о перерасчете платы за коммунальную услугу направили руководителю филиала ГУП РО «УРСВ». Кроме того, рассматривается возможность привлечь главу водоканала к административной ответственности (ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ).
Также прокуратура направила материалы в следственный орган для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
— Рассмотрение актов реагирования на контроле. Надзорные мероприятия продолжаются, — добавили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Напомним, ранее в течение нескольких дней из-за порыва на магистральном водоводе воды не было в городах Зверево и Гуково, а также в населенных пунктах Красносулинского и Каменского районов Дона. Накануне власти сообщили о восстановлении водоснабжения.
