Освобождение русскоговорящих детей мигрантов от теста сейчас в разработке

В ведомстве напомнили, что граждане Белоруссии, где русский язык наделен статусом государственного, освобождены от прохождения тестирования. Кроме того, для детей соотечественников, переехавших на постоянное место жительства в РФ, предусмотрен особый порядок тестирования — только в устной форме.