Освобождение русскоговорящих детей мигрантов от теста сейчас в разработке

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вопрос освобождения русскоговорящих детей иностранных соотечественников от тестирования на знание языка для приема в школы страны требует дополнительной проработки, говорится в ответе Минпросвещения РФ на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила скорректировать правила приема в школы РФ для русскоговорящих детей соотечественников, путем отмены для них экзамена по русскому языку. Соответствующее обращение было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
«В настоящее время отсутствуют критерии, позволяющие определить порядок отнесения иностранных граждан к категории “русскоговорящих”, в связи с чем вопрос об освобождении от прохождения тестирования русскоговорящих детей иностранных соотечественников требует дополнительной проработки», — сказано в ответе заместителя министра просвещения РФ Ольги Колударовой.
В министерстве отметили, что указанная проблема является актуальной и заслуживает внимания.
«Тестирование на знание русского языка при приеме на обучение по общеобразовательным программам направлено прежде всего на определение возможности принимаемого лица беспрепятственно усваивать соответствующую образовательную программу на русском языке», — подчеркивается в документе.
Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года.
В ведомстве напомнили, что граждане Белоруссии, где русский язык наделен статусом государственного, освобождены от прохождения тестирования. Кроме того, для детей соотечественников, переехавших на постоянное место жительства в РФ, предусмотрен особый порядок тестирования — только в устной форме.
Ранее президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью скорректировать правила приема в школы РФ русскоговорящих детей соотечественников.